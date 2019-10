El padre de Julian Assange, John Shipton, dio una entrevista a Strategic Culture Foundation durante el fin de semana. Después de llegar de Australia, su país de origen, Shipton visita varios estados europeos, incluida Rusia, para llamar la atención pública sobre la persecución de Julian Assange por parte de las autoridades británicas por su papel como editor y autor.

Primero, una introducción al caso Assange. Pocas figuras de los medios pueden atribuirse a la transformación de la política internacional y el panorama global de los medios. Podría decirse que Julian Assange, autor, editor y fundador del sitio web de denunciantes de Wikileaks (2006), se encuentra en el nivel superior de las personas que cambian el mundo en la última década.

Assange, nacido en Australia, ha sido galardonado con elogios y respeto por su periodismo de verdad que expone crímenes masivos, corrupción e intrigas nefastas por parte del gobierno de EE. UU. Y sus aliados occidentales.

Una de las exposiciones más impactantes de Wikileaks fue el video «Asesinato colateral» (2010) que mostraba tiroteos mortales masivos e indiscriminados por parte de las tropas estadounidenses en Irak. Wikileaks también reveló crímenes de guerra similares cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán. La llamada «guerra contra el terror» de Estados Unidos y la OTAN fue expuesta como un fraude y un crimen gigantesco.

Assange trabajó con los denunciantes estadounidenses Chelsea Manning y Edward Snowden, este último reveló la vigilancia global sistemática ilegal por parte de las agencias de espionaje estadounidenses contra ciudadanos comunes y líderes políticos de todo el mundo en violación flagrante de los derechos humanos y las muy alardeadas afirmaciones de Washington de defender las libertades civiles e internacionales. ley.

Los poderes fácticos han perseguido a estos que dicen la verdad con venganza por atreverse a exponer su hipocresía y su vil historial. Snowden está en el exilio en Rusia, incapaz de regresar a los Estados Unidos por temor a ser encarcelado por «traición». Actualmente, Manning está detenida indefinidamente en los Estados Unidos porque se niega a declarar contra Assange. El innovador periodismo de Julian Assange que expone los crímenes del gobierno lo hizo de tal manera que muchos medios de comunicación occidentales establecidos no pudieron hacerlo por deferencia cobarde a los poderes fácticos. Los llamados medios «independientes» ahora están facilitando la persecución de Assange al manchar su reputación e ignorar su difícil situación en prisión. Ha sido difamado, entre otras calumnias, como un «agente del Kremlin» y un «ciber terrorista».

Después de casi siete años (2012-2019) confinado en la embajada ecuatoriana en Londres, donde solicitó asilo político para evitar el arresto arbitrario por parte de las autoridades británicas por reclamos falsos de asalto sexual (desde que cayó), Assange fue arrestado ilegalmente en abril de este año por el Reino Unido. La policía irrumpió en la embajada ecuatoriana. Desde entonces ha sido detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde se encuentra recluido en condiciones de aislamiento. Está detenido indefinidamente mientras Estados Unidos prepara una solicitud a las autoridades británicas para que lo extraditen. Si es extraditado a los Estados Unidos, Assange enfrentará cargos bajo la Ley de Espionaje que podría resultar en 175 años de cárcel.

La prisión de Belmarsh en Londres es una cárcel especial de categoría A (la más severa de los cuatro grados de los centros de detención en el sistema penal británico). Se ha utilizado anteriormente para detener a asesinos en masa y a los terroristas condenados más peligrosos. El encarcelamiento en curso de Julian Assange allí bajo encierro es absurdo. Es un ultraje y, sin embargo, los medios de comunicación occidentales muestran poca o ninguna preocupación por informar sobre esta grave violación del debido proceso y las leyes de derechos humanos.

A principios de este mes, el 13 de septiembre, un juez británico ordenó que Assange fuera detenido aún más, aunque debía ser puesto en libertad esta semana el 22 de septiembre, después de haber cumplido su condena por una infracción de fianza menor que ocurrió en 2012 cuando huyó a la embajada ecuatoriana en Londres. La infracción de la fianza es nula, ya que el reclamo original de agresión sexual en Suecia se retiró debido a la falta de pruebas contra Assange.

Evidentemente, su detención está siendo utilizada por el gobierno británico (sin duda a instancias de Washington) para destruir su salud y su propio ser. A los 48 años, su condición física y mental se deteriora día a día bajo condiciones extremas que equivalen a tortura, como señaló el relator especial de la ONU, Nils Melzer, después de visitar al preso en mayo de este año. El informe de la ONU pedía la liberación inmediata de Assange.

La siguiente es una entrevista realizada con el padre de Assange, John Shipton. Actualmente se encuentra en una gira por países europeos para resaltar el grave error judicial de su hijo. Shipton visita Gran Bretaña, Irlanda, Austria, Alemania, Francia, España, Suiza, Noruega y Suecia para hacer campaña por la liberación inmediata de Julian. Él también está viajando a Rusia.

A diferencia de la indiferencia de los medios de comunicación occidentales, John Shipton dice que ha encontrado un gran apoyo público para Julian, exigiendo su libertad. Entre sus partidarios se encuentran destacadas figuras públicas, el galardonado periodista John Pilger, el reconocido pensador y escritor Noam Chomsky, el cantante y compositor de Pink Floyd Roger Waters y la valiente actriz Pamela Anderson.

Entrevista

P: ¿Puede describir las condiciones actuales de prisión para Julian y su estado de salud?

Julian ha perdido 15 kilos de peso, está recluido en el hospital de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh 22 horas al día en régimen de aislamiento. Nils Melzer, relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, visitó en compañía de dos personas expertas en reconocer los efectos de la tortura. El informe de Nils indicó que Julian mostró los efectos de la tortura física y mental. Desde la visita de Nils en mayo de 2019, Julian continúa perdiendo peso, ahora totalizando 15 kilos. Nils y compañía describen la condición profundamente angustiante de Julian en lenguaje firme.

P: Se informa que se le restringe el contacto con su hijo en prisión a pesar de haber viajado desde Sydney, Australia, para visitarlo. ¿Es eso correcto?

Julian puede recibir dos visitas sociales de dos horas por mes. Mi visita fue doble reservada con otra así cancelada. Una semana después, en compañía de Ai Wei Wei, visitamos a Julian. Sentados en la sala de reuniones de los prisioneros durante 46 minutos, al quejarnos nos dijeron que no se podía encontrar a Julian. Un par de minutos después trajeron a Julian.

P: ¿Julian tiene restringido el contacto con sus abogados para preparar su defensa contra el caso de extradición pendiente de Gran Bretaña a los Estados Unidos?

Si severamente. Condenado a máxima seguridad como prisionero de Grado B en confinamiento solitario, sin acceso a computadora o biblioteca. Supongo que la biblioteca de la prisión no tiene libros sobre derecho penal.

P: El último desarrollo de este mes, el 13 de septiembre, vio a un juez británico dictaminar que la detención de Julian en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Londres se extenderá indefinidamente a pesar de que será puesto en libertad el 22 de septiembre después de cumplir su condena por una infracción de fianza en 2012 ¿Qué es, en su opinión, objetable sobre el último fallo del juez británico?

La jueza, Vanessa Baraitser, presentó su propia solicitud de libertad bajo fianza de Julian que, con una ignominia sin fondo, rechazó rápidamente. Al resumir su juicio, Baraitser usó la frase «probable que se escape». Julian ha participado en convenios legales de asilo, y de los cuales el Reino Unido es signatario, revisado y respaldado por 32 estados en la Organización de Estados Americanos, y ha ofrecido sin cesar a los fiscales suecos la oportunidad de entrevistarlo por acusaciones o viajar a Suecia si garantías de no extradición posterior a los Estados Unidos. Las solicitudes de libertad de información de Stephania Maurizi del Servicio Fiscal de la Corona del Reino Unido y la Autoridad Fiscal de la Corona Sueca revelaron una cooperación estatal irregular anti-procesal que mantiene a Julian en la embajada de Ecuador en Londres. Mini Adolf Eichmanns todos ellos son.

La fiscalía sueca ha tenido cuatro fiscales, dos entrevistas, una en Suecia 2010 y 2017 en la embajada de Ecuador en Londres, durante nueve años según las regulaciones que establecen que los casos deben progresarse. ¡Llegar a un hombre a la luna tomó ocho años!

Esta es la malicia insouciante judicial y judicial hacia Julián.

P: ¿Cuáles son sus preocupaciones acerca de lo que podría suceder si su hijo es extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos de violar la Ley de Espionaje?

Asesinarán a Julian de una forma u otra.

P: ¿Qué le dice a los políticos y figuras de los medios, como Meghan McCain, la hija del fallecido senador estadounidense John McCain, que denuncia a Julian como un «ciber terrorista»?

El candidato presidencial demócrata estadounidense Joe Biden, imbécil y sinvergüenza o, si lo prefiere, sinvergüenza y imbécil, si la memoria sirve, primero pronunció esta frase que supuestamente trajo a Julian bajo la Ley Patriota como terrorista, por lo tanto, puede ser asesinado extrajudicialmente. Los imbéciles que repiten repiten frases sin sentido que hacen eco de otras tonterías con cabeza de burbuja. Todos esos imbéciles están horrorizados y aterrorizados por la verdad y los hechos que todos pueden ver y leer en Wikileaks.

P: ¿Está orgulloso del trabajo de su hijo como editor y denunciante? ¿Qué ve como su principal logro de su trabajo editorial?

Los logros son muchos. En los cables diplomáticos podemos leer cómo el mundo geopolítico está compuesto y dispuesto de personas en él. Podemos entender lo que el Tío Sam quiere y cómo el estado de EE. UU. Obtiene lo que quiere. Muchos millones de personas, comunidades y estados se benefician de Wikileaks, algunos en gran medida. Ejemplo, isleños de Chagos en la Corte Internacional de Justicia. Guerra de Irak y archivos afganos que exponen crímenes de guerra. Bóveda 7 exponiendo ciber ilegalidades y delitos cibernéticos. La revelación del video «Asesinato colateral» de los crímenes de guerra estadounidenses en Irak. La lista de revelaciones y beneficiarios es larga y profunda. Julian Assange y WikiLeaks son una necesidad.

Crímenes de guerra revelados, prácticas sórdidas, chantaje y soborno. Siete países destruidos, millones de muertos, ríos de sangre y millones de desplazados. Sin embargo, solo Julian Assange y Chelsea Manning, ambos inocentes de causar daño y crimen, se pudren en la cárcel.

P: ¿Es el tratamiento de Julian por parte de las autoridades británicas y estadounidenses una grave advertencia a todos los ciudadanos sobre el peligro de su derecho a la libertad de expresión y a los medios independientes?

Sí, una advertencia sombría. Cállate o sé aplastado. ¿Qué prensa libre? Los medios de comunicación de habla inglesa son homogéneos en sus engaños, prevaricaciones y mentiras banales. Los motores de búsqueda populares de Internet desvían la consulta a los amigos corporativos. La corporación de Facebook es la encarnación de la avaricia. Todas estas entidades pueden ser simplemente reguladas. Los estados de las naciones tienen poderes, sin embargo, no hacen nada más que salivar sobre el acceso a los datos que generamos … nuestros datos.

Para Julian Assange y Chelsea Manning son íconos de la violencia estatal opresiva hacia la revelación de la asombrosa corrupción y la asombrosa criminalidad.

Muchos escritores, comentaristas y cineastas talentosos y valientes continúan una lucha furiosa en medios y blogs alternativos. Agradecemos y saludamos a esos hombres y mujeres, porque todos saben, íntimamente, que no hay un monstruo más frío que el estado de EE. UU. Y sus aliados.

P: El primer ministro australiano, Scott Morrison, y el gobierno de Canberra se han negado a apelar por la liberación de Julian a pesar de ser ciudadano australiano. ¿Cómo ve la falta de respuesta del gobierno australiano al caso? ¿Por qué están aparentemente abandonados? Por ejemplo, el primer ministro Morrison visitará al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esta semana, pero según los informes, tiene previsto no plantear el caso Assange o solicitar su liberación. ¿Por qué está actuando Morrison con tanta indiferencia y deferencia hacia los Estados Unidos?

El gobierno australiano es cómplice. Más que cómplice ya que el silencio indica una participación acordada. Una excepción notable es la ex ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Julie Bishop, con la concordancia del ex primer ministro Malcolm Turnbull, criando a Julian con Jeremy Hunt, el ex canciller del Reino Unido y Mike Pompeo, el actual secretario de Estado de los Estados Unidos.

P: ¿Tiene esperanzas de que Julian sea liberado en un futuro cercano? ¿Cuán importantes han sido para los espíritus de Julian los partidarios públicos como el periodista John Pilger, el cantante y compositor de Pink Floyd Roger Waters y la actriz Pamela Anderson, así como los miembros comunes del público?

Para los espíritus de Julian, amigos y simpatizantes son alfa a omega de la vida.

Nota final: Para aquellos interesados ​​en contactar a John Shipton para obtener más entrevistas con los medios o detalles sobre el caso de Julian Assange, contactar press@wikileaks.org.

Fuente

Etiquetas: activista; angustia; Assange; dolor; encarcelado; padre; Reino Unido