Digamos que los estadounidenses que representan al reino están matando mientras empujan los empleos de Estados Unidos al extranjero.

La vieja máxima de que «el gobierno de Estados Unidos existe para comprar armas en casa y vender armas en el extranjero» nunca fue más cierta que hoy. Nuestro presupuesto de defensa se está disparando a alturas nunca antes soñadas y los acuerdos de armas en el extranjero están estableciendo nuevos récords.

De hecho, la industria de la venta de armas se ha vuelto tan multifacética que, si bien algunas corporaciones estadounidenses empujan las armas, otras empresas estadounidenses están ganando dinero al actuar en nombre de los compradores. Por lo tanto, un equipo de Lockheed Martin-Raytheon envió recientemente a Riyadh para negociar los puntos más finos del acuerdo en curso de $ 15 mil millones para siete baterías de Defensa de Área de Altitud Alta (THAAD) fabricadas conjuntamente por las dos compañías, se encontraron enfrentando no a sauditas al otro lado de la mesa, pero Un equipo de ejecutivos del Boston Consulting Group. Este gigante, que tiene $ 7,5 mil millones en ingresos globales, es solo una de las empresas que atiende a la sagaz y derrochadora consolidación del poder de Mohammed «Bone Saw» Bin Salman en el reino.

Entre otras fuentes de ingresos lucrativas, BCG disfruta de un contrato para revisar las prácticas de compra de armas del ministerio de defensa, una tarea difícil dado los cientos de miles de millones de dólares en armas que MBS tiene en orden.

Para los traficantes de armas que hacen negocios en el reino, la revisión más visible hasta la fecha ha sido la consolidación del control sobre las compras de armas sauditas y todas las ramas de las fuerzas armadas, en manos del propio MBS.

Anteriormente, el control en esta área se había distribuido entre las diferentes facciones de la familia gobernante, lo que permitía a cada una disfrutar de las recompensas financieras (léase: sobornos) tradicionalmente relacionadas con tales acuerdos. Pero MBS ha hecho su negocio, en todos los sentidos, eliminar a los intermediarios potencialmente rivales mediante la centralización de todos los negocios de defensa sauditas bajo el paraguas de la Autoridad General de Industrias Militares, con la administración en manos confiables (espera). parientes y secuaces como Mutlaq bin Hamad Al Murashid, el ingeniero nuclear capacitado en Princeton encargado de desarrollar el programa nuclear saudí.

El Grupo de Boston ha cultivado un mercado para asesorar a los gobiernos extranjeros en la compra de armas, promoviendo el fomento de sus propios complejos industriales militares, o, como los ejecutivos de BCG expresaron con recato la estrategia en un documento de 2018: “A diferencia de la forma en que se hicieron los negocios en el pasado , los compradores de hoy quieren que el contratista de defensa invierta en la infraestructura de su país, ayude a desarrollar sus capacidades de defensa local y diversifique sus economías «.

Los llamados acuerdos de «compensación» han sido durante mucho tiempo una característica de los principales acuerdos de exportación de armas en los que el exportador se compromete a otorgar subcontratos para el sistema de armas en el país comprador, u ofrecer algún otro quid quo pro en forma de negocio o Transferencia tecnológica. Su expansión masiva en los últimos tiempos, como se destaca en el documento de BCG, trae un beneficio adicional para todas las partes involucradas. Pero corre el riesgo de enviar empleos de defensa de EE. UU. Al extranjero y abre vulnerabilidades de seguridad, ya que ahora se comparte tecnología sensible con fabricantes extranjeros de armas en el extranjero.

Pero la promesa de un lucrativo contrato de compensación a una compañía en la que una figura influyente en el lado de la compra tiene un interés podría ser un poderoso incentivo para cambiar la decisión en una dirección favorable, una solución elegante a las prohibiciones molestas contra el soborno, incluido el odiado 1977 Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que se inspiró en parte en las revelaciones de sobornos de tratos de armas por Lockheed y otros.

Tal como lo expresa delicadamente el bien informado servicio de noticias de seguridad con sede en París Intelligence Online: “Una de las razones para [el éxito de tales arreglos] es que no están totalmente cubiertos por los criterios de transparencia que rigen los pagos de comisiones [sobornos AKA] que fueron entró en vigencia por la convención de la OCDE en 1997. «(No, por supuesto, para sugerir que BCG tiene motivaciones básicas para facilitar acuerdos de compensación hoy)

Por supuesto, si la oficina de BCG con sede en Riad («siempre llena de un ambiente motivador e inspirador», según el sitio web corporativo) tenía los verdaderos intereses de Arabia Saudita en el fondo, habrían echado a perder la fuerza de ventas de THAAD. THAAD es un sistema que se distingue no solo por su enorme costo (más de $ 1 mil millones por batería de seis lanzadores), sino también por su inutilidad total para los sauditas. Presumiblemente, los sauditas se han vendido en el THAAD como defensa contra misiles balísticos iraníes como el viejo Scud soviético y sus diversas mejoras iraníes.

Como su nombre lo indica, el THAAD tiene como objetivo interceptar misiles balísticos de corto o mediano alcance entrantes que se arquean en la parte superior de la atmósfera de 25 a 90 millas hacia arriba y no más allá de 125 millas. Por lo tanto, el radar del THAAD debe «adquirir», detectar, la ojiva de misiles real, distinguiéndolo de las piezas rotas cercanas de su cohete de refuerzo gastado o de los señuelos lanzados deliberadamente con él. El radar debe rastrear y predecir la trayectoria futura de la ojiva en sí, sin confundirla con ninguno de los bits y piezas que la acompañan. Confiando en las predicciones del radar, el interceptor de misiles THAAD, una vez lanzado, debe acelerar rápidamente a la velocidad MACH 8 y guiarse con absoluta precisión para golpear la ojiva objetivo directamente, como una bala. Casi fallas no serán suficientes.

Después de una serie de fallas tempranas y desastrosas, el Pentágono ahora está promocionando quince de quince series de exitosos lanzamientos de THAAD. Huelga decir que ninguna de estas pruebas ha sido contra un objetivo de misil balístico acompañado de escombros de refuerzo o señuelos, y mucho menos contra media docena de misiles disparados a la vez.

Esto por sí solo debería ser motivo suficiente para que los sauditas rechacen el acuerdo, pero incluso si el sistema pudiera funcionar según lo anunciado, habría sido completamente irrelevante como defensa contra los ataques hutíes del 14 de septiembre contra Abqaiq y Kurais. Los drones y misiles de crucero empleados llegaron claramente a baja altitud, mientras que THAAD está diseñado para operar contra objetivos de gran altitud. Las baterías Patriot y Hawk que ya están en su lugar, por supuesto, no son más adecuadas para enfrentar amenazas de baja altitud, que inevitablemente están enmascaradas por el desorden en el suelo.

Incluso si los atacantes hubieran sido lo suficientemente obligados a enviar misiles balísticos con una trayectoria de gran altitud, el THAAD habría ofrecido poca ayuda, ya que su buscador infrarrojo, como se señaló, no puede distinguir entre ojivas y señuelos reales. Tampoco el sistema ruso S-400 ofrecido descaradamente por Putin después del ataque le había ido mejor, y por muchas de las mismas razones.

Tales realidades han encontrado poco lugar en la efusión de comentarios sobre los ataques, con poca o ninguna atención prestada a la evidencia fácilmente disponible. Por ejemplo, las imágenes publicadas del daño en Abqaiq muestran claramente varios tanques de almacenamiento de gas natural licuado perforados en el mismo lugar en sus lados occidentales. Como me señaló el ex analista del Pentágono Pierre Sprey, esto muestra claramente que los ataques vinieron del oeste, no del norte, como se afirma en numerosos informes de los medios.

La precisión constante demostrada por estos agujeros de impacto indica que la guía del terminal no era GPS, sino más bien controladores de drones humanos, dirigiendo manualmente los drones de vuelo lento, a través de las cámaras de video de los drones, hacia el objetivo. Para fines de control, tendrían que haber estado a la vista de los drones (la única alternativa sería un enlace satelital fácilmente detectable) para que no pudieran estar a más de 36 millas de distancia como máximo, suponiendo que los drones estuvieran volando a una distancia probable 300 pies de altitud.

En lugar de un análisis tan convincente, se nos presentaron informes incuestionables de «evidencia» saudita de que los ataques vinieron directamente de Irán en forma de imágenes de un presunto avión no tripulado iraní descubierto descubierto en algún lugar cerca del área objetivo.

Motivados e inspirados, presumiblemente, por las enormes sumas de dinero que se ganarán, los Consultores de Boston y otras personas que asesoran al régimen saudita deben tener poco interés en llamar la atención sobre estos detalles agotadores. Hay armas para comprar y vender, y ese es el punto principal, traer esa vieja máxima, «el gobierno de EE. UU. Existe para comprar armas en casa y vender armas en el extranjero», en un enfoque más agudo y aún más retorcido.

Fuente

