Un funcionario chino tiene algunas explicaciones serias que hacer después de que los investigadores encontraron montones de oro en su casa en la ciudad de Haikou, provincia de Hainan.

Según los informes, Zhang Qi, miembro de los comités provinciales y municipales del partido, estaba siendo sometido a una revisión disciplinaria y estaba siendo investigado por posible ilegalidad cuando se descubrió el enorme alijo.

#Chinese police had very bright idea to search house of #ZhangQi, former mayor of #Ganzhou, as they have found a secret basement filled with gold ingots pic.twitter.com/HXoZFhBIXf

