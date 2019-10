Intensos disturbios y violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías estallaron el martes en las calles de Hong Kong. Docenas fueron arrestados y un manifestante resultó herido luego de que, según los informes, la policía disparó una ronda en vivo para defenderse del ataque.

Los manifestantes incendiaron barricadas improvisadas y arrojaron bombas de gasolina y botellas a los agentes de policía, quienes respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua. Se dice que las peleas callejeras más intensas tuvieron lugar en el distrito Wan Chai de Hong Kong, el territorio autónomo de China.

Video: Radical protesters throw a petrol bomb at the police in #HongKong on Tuesday. pic.twitter.com/ncEMIwoM00 — Global Times (@globaltimesnews) October 1, 2019

Al menos 96 personas fueron detenidas por violar las leyes de la asamblea pública y llevar armas y petardos, así como por poseer sustancias químicas peligrosas, informaron los medios locales.

El South China Morning Post (SCMP) y el grupo opositor Demosisto también informaron que se dispararon rondas en vivo y que un manifestante resultó herido como resultado. El periódico compartió un video de un joven tendido en el suelo con lo que parece ser una herida de bala en el torso.

Llevaba un casco negro, gafas protectoras y un respirador, los accesorios que suelen llevar los manifestantes. El hombre fue hospitalizado más tarde. El medio de noticias también informó que varios disparos en vivo también fueron disparados en el cielo.

Associated Press citó a una fuente policial que confirmó que un oficial disparó su revólver mientras enfrentaba a un grupo de manifestantes agresivos que arrojaban objetos a la policía. La fuente no reveló ningún otro detalle de cómo se desarrolló el incidente.

A partir de ahora, el uso de munición real no ha sido confirmado por la policía o los medios estatales. El SCMP y Hong Kong Free Press también compartieron imágenes de lo que dijeron que sucedió antes de que se dispararan los «disparos de advertencia».

Se puede ver a docenas de manifestantes armados con bastones rodeando y destrozando un camión de ambulancia estacionado. Varios policías con uniformes verdes y cascos antidisturbios llegan para perseguirlos con porras.

A video circulating online shows warning shots fired as protesters and police clash at the junction of Waterloo and Nathan Roads pic.twitter.com/8WZPtAFhwC — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 1, 2019

Un oficial se cae durante la pelea. Los manifestantes rápidamente rodean al hombre, golpeándolo con palos mientras yace en el pavimento. Huyen solo después de que otros oficiales saltan para rescatar a su colega.

Parece que algunos policías apuntan con pistolas al aire y a los manifestantes. Se escuchan dos disparos, pero no está claro quién los disparó y en qué momento.

También se ve a dos oficiales con sus caras ensangrentadas en el video. La policía de Hong Kong acusó a los manifestantes de arrojar productos químicos corrosivos también y publicó fotografías de quemaduras químicas en la piel y la ropa de los oficiales.

Las protestas masivas de meses de duración fueron provocadas inicialmente por un proyecto de ley de extradición que ahora se ha eliminado y que habría permitido que los sospechosos criminales fueran trasladados a China continental. Las autoridades de Hong Kong finalmente cedieron a la reacción violenta, suspendiendo el trabajo sobre el proyecto de ley antes de prometer retirarlo formalmente.

Los manifestantes, sin embargo, se han negado a retroceder hasta que se cumplan varias de sus otras demandas, como una amnistía por los disturbios y la reforma electoral. Algunos líderes de protesta han instado a los países europeos y a los Estados Unidos a intervenir para apoyarlos y sancionar a los funcionarios chinos. Mientras tanto, Beijing ha condenado enérgicamente los disturbios y ha advertido a los gobiernos extranjeros que no inciten a la violencia en Hong Kong.

Fuente

Etiquetas: Asia; China; Hong Kong; manifestantes; policias; protestas violentas