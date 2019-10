China dio a conocer su vehículo de planeo hipersónico con capacidad nuclear y mostró otra tecnología militar más reciente en un gran desfile en la Plaza Tiananmen, que marca el 70 aniversario de la fundación de la República Popular de China.

Luego de una ceremonia de izado de bandera, el presidente Xi Jinping se dirigió a la nación, elogió los logros del país durante siete décadas y habló con optimismo sobre el futuro de China.

«El pueblo chino logró ponerse de pie y emprender un gran viaje de rejuvenecimiento nacional», dijo.

Ninguna fuerza puede detener al pueblo chino y a la nación china a seguir adelante.

Footage of China's new supersonic drone. pic.twitter.com/SGXXHXyb3k

Para marcar el comienzo del desfile, 56 cañones, cada uno de los cuales representa uno de los grupos minoritarios étnicos oficiales de China, fueron disparados 70 veces por pieza para conmemorar el aniversario.

Beijing exhibió algunos de sus equipos militares más avanzados, incluido el Dongfeng-17 (DF-17), un vehículo de planeo hipersónico conectado a un misil balístico de corto a mediano alcance, que se cree que tiene la capacidad de violar cualquiera de los sistemas de defensa antimisiles actualmente desplegados por adversarios potenciales.

También se mostró un nuevo avión no tripulado de reconocimiento supersónico, el DR-8, durante el desfile, que Beijing usará como plataforma de sensor junto con sistemas de misiles balísticos.

China shows off a few stealth drones. pic.twitter.com/1SmrOCjXNy

El DF-41 también hizo su debut el martes, un misil balístico intercontinental de tres etapas (ICBM) con un alcance de aproximadamente 7,500 millas, que puede transportar hasta 10 ojivas nucleares, cada una capaz de seleccionar su propio objetivo.

El ICBM DF-5B más antiguo y más familiar también apareció, con una columna de vehículos militares que transportaban las armas a través de la Plaza Tiananmen.

Bandas de marcha hicieron sonar himnos patrióticos mientras el presidente Xi bajaba por la avenida Chang’an de Beijing en una limusina, con columnas de tropas, tanques y otros vehículos militares cerca, gritando consignas.

Después de que las tropas mostraron su equipo, llegó el momento de que la fuerza aérea se pavoneara sus cosas, con aviones de combate volando en formaciones impresionantes y helicópteros cubiertos con banderas haciendo acto de presencia.

Celebrado anualmente el 1 de octubre, el Día Nacional de China marca la fundación del gobierno comunista después del final de la Guerra Civil China en 1949. Aunque los eventos y festivales más pequeños generalmente se llevan a cabo en todo el país para celebrar el evento, el último gran desfile para conmemorar la festividad llegó en 2009 , por el 60 aniversario de la RPC.

Advanced aircraft fly through Tian'anmen Square during China's National Day military parade, self-developed Y-20, J-20, H-6N, and Z-20 included #PRC70 #NationalDay2019

Live: https://t.co/mWjBspQDbl pic.twitter.com/1DJtZJ8Hu2

— CGTN (@CGTNOfficial) October 1, 2019