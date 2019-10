La Actividad de Desarrollo de Material Médico del Ejército de los Estados Unidos (USAMMDA) y una compañía médica estadounidense no identificada recientemente participaron en una misión de prueba innovadora que busca reducir la cantidad de tiempo necesario para entregar plasma sanguíneo a los soldados heridos en el campo de batalla.

La semana pasada se anunció que los soldados aerotransportados del 432o destacamento de Apoyo de Sangre, 44a Brigada Médica en Fort Bragg, Carolina del Norte, recientemente empacaron sus bolsas con plasma rehidratado liofilizado (FDP) y abordaron un helicóptero CH-47 Chinook para probar el transporte. de la sustancia que salva vidas a las tropas heridas necesitadas.

«Los torniquetes ayudaron a mejorar la supervivencia de nuestros combatientes de guerra, pero es la sangre la que los mantiene vivos», explicó el coronel Roberto E. Marin, jefe de la rama de sistemas de materiales del Departamento Médico del Ejército de EE. UU., En el comunicado del 26 de septiembre.

Según el Ejército, el 40% de las víctimas de combate están relacionadas con la pérdida severa de sangre.

A diferencia de la sangre fresca congelada (FFB), el FDP se puede almacenar a diferentes temperaturas en su «bolsa lista para usar» y tiene un tiempo de preparación mucho más corto.

«Actualmente, el FFB tarda aproximadamente treinta minutos en descongelarse para uso quirúrgico», dijo el capitán Robert Crochet, un oficial de pruebas médicas principales, en el comunicado. «Con el plasma liofilizado, toma aproximadamente 1-6 minutos rehidratarse y estar listo para administrar a la baja. Esos minutos pueden ser la diferencia en la vida o la muerte «.

Además, se dice que el FDP probado por el Ejército de EE. UU. La semana pasada se almacena en una bolsa de plástico y una funda de plástico duro, en lugar del contenedor de vidrio habitual, que era propenso a romperse durante el transporte.

Desde una decisión de julio de 2018 de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el Ejército de los EE. UU. Ha estado explorando el uso de «Plasma liofilizado reducido por leucocitos reducido en patógenos» del «Centro de transfusión de sangre de armas» de Francia.

Sin embargo, la sustancia no ha sido aprobada para un uso más amplio en los Estados Unidos, pero el Dr. Larry J. Dumont, director e investigador principal del Instituto de Investigación de Sistemas de Sangre en Denver, Colorado, le dijo a Healthline que se predice que FDP será útil en caso de desastre. socorro y emergencias hospitalarias debido a que se almacena fácilmente.

Aunque el Ejército de EE. UU. Y la USAMMDA no revelaron el tipo de FDP utilizado por las tropas la semana pasada, Stars and Stripes señaló que Teleflex Inc., con sede en Pensilvania, probablemente contribuya a la iniciativa, ya que la compañía médica se ha asociado con el ejército de EE. UU. Y está compitiendo para la aprobación de la FDA de su propio producto FDP de fabricación estadounidense.

