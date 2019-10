En muchos sentidos, realmente no importa quién: ¿los hutíes en Yemen? Iraníes? Chiítas en Irak? — Lanzó esos misiles y drones a Arabia Saudita. Quien lo hizo cambió las reglas del juego, y no solo en el Medio Oriente. «Es un momento en que la ofensiva es la defensa, cuando los fuertes tienen motivos para temer a los débiles», observa el historiador militar Jack Radey.

A pesar de un presupuesto de defensa de $ 68 mil millones al año, el tercer gasto más alto de cualquier país del mundo, con una fuerza aérea de clase mundial y un sistema antiaéreo de última generación, un puñado de drones de oferta y los misiles de crucero pasaron por el radar saudí y devastaron la economía petrolera de Riad. Todos esos aviones de combate de $ 18 millones y $ 3 millones de misiles antiaéreos Patriot pop de repente parecen bastante irrelevantes.

Esta no es una novedad histórica. Los dragones británicos en Concord estaban mejor entrenados y armados que un grupo de granjeros de Massachusetts, pero los primeros estaban a 5,000 millas de su hogar y había muchos más de los últimos, por lo que los ingleses fueron azotados. El ejército francés en Vietnam era muy superior en potencia de fuego que el Viet Minh, pero eso no contaba mucho en las selvas del sudeste asiático. Y Estados Unidos era mucho más poderoso que los insurgentes en Afganistán e Irak, pero aún perdimos ambas guerras.

El ataque del 14 de septiembre contra las refinerías Aramco de Arabia Saudita en Abqaiq y Khurais hizo más que noquear el 50 por ciento de la producción de petróleo de Arabia Saudita, sacudió los pilares de la política exterior de Washington en la región y demostró la fragilidad del suministro de energía del mundo.

Desde 1945, la política de Washington en Oriente Medio ha sido controlar los principales suministros de energía del mundo dominando política y militarmente el Golfo Pérsico, que representa alrededor del 15 por ciento de los recursos del planeta. La Doctrina Carter de 1979 declaró explícitamente que Estados Unidos se reservaba el derecho de usar la fuerza militar en caso de cualquier amenaza al petróleo y al gas de la región.

Con ese fin, Washington ha extendido una red de bases en toda el área y mantiene una de sus principales flotas navales, The Fifth, con sede en el Golfo. Ha armado a sus aliados y peleó varias guerras para asegurar su primacía en la región.

Y todo eso acaba de caer en un sombrero armado.

Washington culpa a Irán, pero la evidencia de eso es dudosa. Los estadounidenses aún no han producido un mapa de radar que muestre dónde se originaron los misiles, e incluso la administración Trump y los sauditas han reducido la culpa directamente a Teherán, en lugar de decir que los iraníes «patrocinaron» el ataque.

Parte de eso son simples patrones de pensamiento coloniales anticuados: los «primitivos» hutíes no podían lograrlo. De hecho, los hutíes han estado mejorando sus drones y misiles durante varios años y han demostrado una habilidad considerable con la tecnología emergente.

Los EE. UU., Y, en realidad, los sauditas, tienen un enorme poder de fuego, pero las posibles consecuencias de tal respuesta son simplemente demasiado costosas. Si 18 drones y siete misiles de crucero causaron tanto daño, ¿cuánto podrían hacer cientos? Los precios mundiales del petróleo ya han subido un 20 por ciento, ¿qué tan altos subirían si hubiera más ataques exitosos?

La única forma de eliminar todos los misiles y drones sería un ataque terrestre y ocupación. ¿Y quién va a hacer eso? Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ya han comenzado a retirar sus tropas de Yemen y han estado manteniendo conversaciones con los hutíes desde julio (por lo que esta vez no atacaron las instalaciones petroleras de los EAU). El ejército saudita está diseñado para mantener el orden interno, especialmente entre los chiítas en sus provincias orientales y Bahrein. Los príncipes en Riad son demasiado paranoicos sobre la posibilidad de un golpe para construir un ejército regular.

¿Los Estados Unidos? ¿Ir a una elección con los precios ya subiendo en la bomba? En cualquier caso, el ejército de los EE. UU. No quiere tener nada que ver con otra guerra en el Medio Oriente, no, claro, porque de repente se han vuelto sensibles, sino como el general Joseph F. Dunford Jr., presidente del Jefe del Estado Mayor Conjunto. Es, drena recursos de confrontar a China.

Comenzando con la administración de George W. Bush, y acelerado durante el «Asia Pivot» de la presidencia de Obama, el ejército de los Estados Unidos se ha estado preparando para una confrontación con China en el Mar del Sur y / o Este de China. El Pentágono también tiene planes para enfrentar a Rusia en el Báltico.

Uno sospecha que los generales dejaron en claro que, si bien pueden hacer estallar a muchos iraníes, una guerra de disparos no sería gratuita. Los misiles Patriot de los Estados Unidos no pueden defender los campos petroleros de nuestros aliados (o las bases estadounidenses en la región) y aunque las capacidades antimisiles en algunos buques de guerra estadounidenses son bastante buenas, no todas están armadas con sistemas efectivos como el Sea Sparrow. Los estadounidenses volverían a casa en cajas justo cuando la campaña electoral de otoño se aceleró.

No está claro si los militares transmitieron ese mensaje a la Oficina Oval, pero la disminución de su retórica sobre Irán por parte de Trump sugiere que podría haberlo hecho.

¿Que pasa ahora? La Casa Blanca ha descartado claramente una respuesta militar a corto plazo. El discurso de Trump en la ONU se centró en atacar el globalismo y la cooperación internacional, no Irán. Pero es probable que el enfrentamiento continúe a menos que los estadounidenses estén dispuestos a relajar algunas de sus sanciones de «máxima presión» como preludio de una solución diplomática.

Estados Unidos ciertamente no se retira de Medio Oriente. A pesar de que el petróleo de esquisto bituminoso ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor mundial de petróleo, todavía importamos alrededor de un millón de barriles por día desde Arabia Saudita. Europa depende mucho más del petróleo del Golfo, al igual que los chinos y los indios. Estados Unidos no está dispuesto a abandonar su control de más de 70 años en la región.

Pero el tablero de ajedrez no es el mismo que hace seis meses. Los estadounidenses pueden tener una fuerza militar abrumadora en el Medio Oriente, pero usarla podría afectar los precios mundiales del petróleo y enviar a Occidente, así como a India y China, a una recesión importante.

Israel sigue siendo el poder local dominante, pero si se pelea con Irán o Hezbolá, esos aviones no tripulados y cruceros se dirigirán hacia allí. Israel confía en su sistema antimisiles «Iron Dome», pero si bien Iron Dome puede hacer un buen trabajo contra los primitivos misiles utilizados por Hamas, los cruceros móviles y los drones son otra cuestión. Si bien Israel podría infligir un daño enorme a cualquiera de sus enemigos, el precio podría ser considerablemente más alto que en el pasado.

Los estancamientos pueden ser peligrosos porque hay un incentivo para tratar de romperlos introduciendo algún sistema de arma que cambie el juego. Pero los estancamientos también crean la posibilidad de soluciones diplomáticas. Ese es ciertamente el caso ahora. Si un gobierno más centrista emerge de esta última ronda de elecciones israelíes, Israel puede alejarse de la implacable campaña del primer ministro Benjamin Netanyahu contra Teherán. Y a Trump le gustan los «tratos», aunque no es muy bueno en ellos.

«Este es el nuevo equilibrio estratégico», dice el editor en jefe de Newclick Prabir Purkayastha en el Asia Times, «y cuanto antes lo acepten los Estados Unidos y sus socios de la OTAN, más rápido buscaremos la paz en la región».

