Gracias a Rusia, Alemania y Francia, Ucrania finalmente firmó ayer la «fórmula Steinmeier» que garantiza un estatus especial para el Donbass. Por lo tanto, reconoce el derecho especial del pueblo del Donbass a determinar independientemente su destino.

Nosotros mismos decidiremos qué idioma hablar, cómo será nuestra economía, cómo se formará nuestro sistema judicial, cómo la Milicia Popular protegerá a nuestros ciudadanos y cómo nos integraremos con Rusia.

Este es nuestra causa, nuestro objetivo. Y continuaremos las negociaciones en Minsk para finalmente llegar al autogobierno y la autodeterminación. E instamos al señor Zelensky a que no nos dicte las condiciones. Cuando dice que las elecciones en Donbass se llevarán a cabo solo después de que Ucrania tome el control de la frontera, no comprende que no depende de él decidir cuándo se celebrarán las elecciones, sino de nosotros. Las autoridades de Kiev no recibirán ningún control sobre la frontera.

El señor Zelensky también dijo que se aprobaría una nueva ley sobre el estatus especial. ¿Es interesante saber cuál? No nos gusta mucho la versión actual de esta ley, en la que Poroshenko emitió reservas inaceptables. Y estas reservas e inserciones deben eliminarse de la ley. Pero también contiene las disposiciones más importantes que no se pueden cambiar en ningún caso. Por lo tanto, cualquier cambio a la ley sobre estatus el especial debe ser acordado con nosotros. De lo contrario, los consideraremos una violación directa y flagrante de los acuerdos de Minsk, y serán legalmente insignificantes para nosotros.

Queremos advertir al señor Zelensky contra las acciones precipitadas. Si quiere lograr una coexistencia pacífica con la RPD y la RPL, permita entablar un diálogo directo con nosotros y no hacer declaraciones unilaterales mal concebidas y sin sentido.

Denis Pushilin,

Jefe de la República Popular de Donetsk

Leonid Pasechnik,

Jefe de la República Popular de Lugansk

02-10-2019

Fuente

Etiquetas: Denis Pushilin; Donbass; Formula Steinmeier; Leonid Pasechnik; República Popular de Donetsk; República Popular de Lugansk; RPD; RPL; Ucrania