El gobierno de Hong Kong ha condenado a los manifestantes por recurrir a la violencia durante las protestas, criticando tal comportamiento como una amenaza para la seguridad y el orden social.

«Un portavoz del gobierno hoy (2 de octubre) condena enérgicamente a los manifestantes por sus actos violentos extremos ayer (1 de octubre) en varios distritos de Hong Kong, diciendo que tales actos representan una seria amenaza para la seguridad de los miembros del público y socavan gravemente el orden social «Garantizan la condena más severa de la sociedad», dijo el miércoles el gobierno de Hong Kong en un comunicado.

Según el gobierno, los actos violentos se registraron el martes en diferentes distritos. La violencia resultó en múltiples heridas, y en algunos casos los agentes de seguridad fueron presionados para usar armas.

El gobierno se refirió al incidente de fuego abierto en Tsuen Wan, en el que un manifestante masculino de 18 años sufrió una lesión en el hombro, luego de que un policía le disparó y lo llevaron al hospital.

«La vida del agente de policía involucrado estuvo bajo grave amenaza y … de acuerdo con las pautas policiales, se debe desplegar la fuerza apropiada si la advertencia policial no funciona. Un hombre que sufrió una herida de bala fue enviado al hospital. Según el Según la última información de la Autoridad del Hospital, la condición actual del hombre es estable «, dijo el gobierno, citando a un comisionado de policía.

El gobierno acusó a los manifestantes de destrozar tiendas y propiedades públicas, arrojar bombas de gasolina, incendiar las estaciones de trenes de tránsito masivo y desafiar la soberanía nacional al quemar banderas nacionales.

«Lo que la sociedad no quiere ver es que los estudiantes sean incitados a violar la ley. Hacemos un llamado a los padres y maestros para que aconsejen a los niños pequeños y estudiantes que no participen en reuniones públicas y procesiones no autorizadas, y que se mantengan alejados de la violencia», dijo un portavoz del gobierno. dicho, como se cita en el comunicado.

En los últimos meses, Hong Kong se ha enfrentado a una ola de manifestaciones contra las enmiendas ahora retiradas a la ley de extradición de la ciudad, que propuso la extradición de fugitivos a China continental. Las protestas a menudo se vuelven violentas después de que los manifestantes comienzan a enfrentarse con la policía. Los agentes de la ley de Hong Kong sostienen que usan la fuerza proporcionalmente y solo en respuesta a actos violentos o comportamiento ilegal de los manifestantes. Beijing considera la situación en Hong Kong como resultado de la interferencia extranjera en los asuntos internos de China y expresa su pleno apoyo a las acciones de las autoridades locales.

