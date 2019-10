Tres canales de televisión ucranianos-112 Ukraina, NewsOne y ZIK silenciaron durante 30 minutos para demostrar su protesta contra la censura, dijo que el canal 112 Ukraina, que había sido despojado de su licencia de transmisión digital, pero aún está disponible en línea, y por cable y redes satelitales.

Los anfitriones e invitados de los canales que participaron en la protesta salieron al aire con cinta negra en la boca.

«Las autoridades quieren silenciar a todos los que dicen lo que no les gusta escuchar. Pero no importa lo que hagan, no podrán silenciar a los medios independientes. Estamos luchando y seguiremos luchando hasta que ganemos, y creemos que sucederá. Tarde o temprano, eventualmente habrá libertad de expresión en Ucrania nuevamente», señaló el productor general ucraniano Artem Marchevsky.

«No queremos estar en silencio y nos costó permanecer en silencio durante media hora. El mundo que nos rodea nunca deja de moverse y nuestra tarea como periodistas altamente profesionales es cubrir los desarrollos en tiempo real a medida que se desarrollan las cosas. Sin embargo, nosotros también queremos hablar honesta y abiertamente, hay millones de personas que quieren escucharnos. Y si las autoridades los privan de tal oportunidad, entonces que haya media hora de vergüenza para el Consejo Nacional», dijo Yegor Benkendorf, Director General del Canal de TV 112 Ukraina.

