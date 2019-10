El regreso triunfante de la Marina sueca a su fortaleza de la era de la Guerra Fría se ajusta al patrón de militarización en curso del país, caracterizado por aumentos de presupuesto y el regreso del borrador, junto con una retórica que induce el pánico.

Después de 15 años de desuso, la base naval de Muskö, a 70 kilómetros al sur de Estocolmo, es una vez más parte de las fuerzas armadas de Suecia, informó el periódico Svenska Dagbladet.

El lunes, se realizó una ceremonia de reiniciación con el cuerpo de música de la Marina y un desfile, exactamente 50 años después de la inauguración original de Muskö en 1969.

El ministro de Defensa socialdemócrata, Peter Hultqvist, interpretó el regreso de la Marina a Musköbasen como una señal de política de seguridad.

“Es probablemente la base subterránea más grande del mundo. Aquí tenemos un recurso muy importante y único que podemos desarrollar de diferentes maneras ”, explicó Hultqvist en su discurso.

It really doesn’t get more #ColdWar than this. #Sweden built itself a huge underground naval base at #Muskö in the 1950s. Pure #JamesBond & parts still remain in use today. If you struggle to park a car, like I do, it’s scary to think of manoeuvring warships through these arches. pic.twitter.com/wmEeip1uh8

— Timothy Phillips (@TSJPhillips) April 18, 2019