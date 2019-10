El cohete de la nave espacial SpaceX, presentado en Texas el viernes pasado, ha despertado un interés generalizado en respuesta a su diseño elegante y su capacidad prevista de transportar humanos y carga al espacio y a otros cuerpos celestes.

El CEO de Space X, Elon Musk, tuiteó un video el martes que muestra un adelanto del interior de su nueva nave espacial.

«Dentro del compartimento de carga de la nave espacial. Los tanques de cabecera montados en la punta de la nariz para compensar el peso del motor en la parte trasera», dijo, con un video adjunto adjunto.

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA

El video le da a la audiencia un sentido de escala para el prototipo, que Musk ha promocionado durante meses.

Hasta hace poco, solo hemos visto el exterior del cohete. Musk dijo el sábado que la nave espacial de acero inoxidable en las instalaciones de SpaceX en Boca Chica, Texas, podría ver la órbita dentro de 6 meses.

Starship es la nave espacial de próxima generación de SpaceX que está destinada a transportar humanos y carga a la órbita de la Tierra, la Luna y, finalmente, Marte.

Las imágenes conceptuales originales de Starship mostraron que el exterior era mucho más suave, mientras que este parece más maltratado y estándar.

Sin embargo, Musk, en respuesta a otro tweet el martes, dijo: «La versión de producción será mucho más pulida que este prototipo, pero será divertido de ver».

La versión de prueba anterior del cohete «Starhopper» tuvo cierto éxito en los últimos meses con algunos saltos cortos. Sin embargo, el nuevo modelo de nave espacial está destinado a objetivos mucho más altos.

SpaceX is one step closer to sending humans to Mars. It launched its prototype rocket, nicknamed Starhopper, higher than ever before in a test this summer. Take a look: https://t.co/CwqO6cd59j pic.twitter.com/TIjZiFkNyd

— CNBC (@CNBC) September 27, 2019