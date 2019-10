Fuentes sirias y turcas informaron que ayer comenzaron los ejercicios militares en la provincia de Deir ez Zor, en la que militares rusos, iraníes y sirios, así como tropas palestinas, que fueron entrenados el año pasado por varias compañías militares privadas como el chipriota Vega.

Más de 5.000 personas participan en los ejercicios y serán realizados durante varios días a lo largo de la orilla occidental del río Éufrates.

La 17° división de reserva del ejército sirio, que, según declaraciones oficiales, debería fortalecer las posiciones sirias en la frontera después de la apertura del cruce fronterizo de Abu Kemal, ha sido transferida a la región.

Paso fronterizo de «Abu Kemal» abierto.

Los medios de los extremistas y las fuentes pro kurdas indican que estos ejercicios son de naturaleza demostrativa, acompañados de recientes declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia de que Estados Unidos debería poner fin a su ocupación del noreste de Siria. No se esperan hostilidades activas aquí, pero es obvio que tarde o temprano esta pregunta se planteará en su totalidad, ya que Rusia, Irán, Turquía, Siria e Irak están unidos en el hecho de que Estados Unidos debería irse de Siria.

Al mismo tiempo, al sur de Deir ez Zor y Mayadin, los terroristas del ISIS permanecen activos, así como en algunas áreas que bordean la provincia de Anbar en Irak, desde donde los extremistas transfieren personal y armas. Debido a esto, las operaciones conjuntas de las Fuerzas de Defensa Nacional, el Ejército Árabe Sirio y representantes iraníes para limpiar de los terroristas y fortalecer la seguridad fronteriza en virtud de los acuerdos del Estado Mayor de Siria, Irak e Irán continúan en el desierto. Todo esto durante mucho tiempo, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que en Anbar el ejército iraquí y Hashd-Shaabi (Unidades de Movilización Popular) tienen que resolver problemas similares con la actividad del ISIS.

En el frente en el noroeste de Siria sin muchos cambios. Los sirios están eliminando lentamente a los extremistas en el norte de Lataquia. Los bombardeos esporádicos y los disparos están ocurriendo en el frente en el sur de Idlib.. Pero hasta ahora no ha habido batallas importantes, y especialmente operaciones ofensivas. Las partes esperan la fecha límite del 15 de octubre (cuando los turcos deben obligar al grupo terrorista An-Nusra a retirarse de la zona de desescalada y de la carretera Alepo-Hama), así como el inicio de los trabajos de la Asamblea Constitucional, que está oficialmente acordado. Entonces, si bien hay una pausa operativa, durante la cual las partes reponen y reagrupan las brigadas de primera línea para la próxima ronda.

También vale la pena señalar el factor de inestabilidad interna del propio Irak, que ayer se manifestó tan vívidamente durante las protestas en Bagdad, cuando los manifestantes intentaron entrar en la «zona verde» en el centro de la capital, donde se encuentran las embajadas extranjeras. Las protestas se llevaron a cabo bajo el lema de combatir la corrupción gubernamental, el poder de monopolio del bloque chiíta-sadrista, la influencia iraní, etc. etc., de hecho, copiando las demandas de los manifestantes en Basora, cuando todo terminó con la quema del consulado iraní y el ataque contra el objeto de la compañía petrolera rusa Lukoil. Como muchos observadores iraquíes sospechan, en este caso, no fue sin intervención extranjera para socavar el bloque de al-Sadr con los iraníes que irritó a Israel y a los Estados Unidos.

Las protestas fueron brutalmente reprimidas por la policía y las Unidades de Movilización Popular, incluido el fuego con munición real para dispersar a la multitud. El número total de muertos y heridos llegó a 70-80 personas. Esta historia muestra que los oponentes de Irán no tienen la intención de rendirse tan fácilmente y probarán las posiciones de Teherán en este país.

El principal problema de Teherán es que las autoridades locales iraquíes no pueden resolver rápidamente los enormes problemas de un país en ruinas: para vencer la devastación, la corrupción y el desempleo, se necesita personal y fondos razonables, y no tienen otro lugar (especialmente para gerentes inteligentes ), incluso en un país rico en petróleo. Esto es visto como la principal amenaza para los planes de Teherán y es este factor que usarán sus oponentes, representando a Irán como el «principal culpable» de este estado de cosas, aunque es obvio que lo que está sucediendo en Irak es una consecuencia directa de la intervención estadounidense y las acciones del grupo terrorista ISIS creado con la participación estadounidense.

Fuente

Etiquetas: Irak; Iran; Medio Oriente; Siria; Situación Militar