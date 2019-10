Las celebraciones del 70 aniversario de la fundación de la República Popular de China, celebradas el 1 de octubre, mostraron el número sin precedentes de innovaciones tecnológicas y nuevos equipos militares del país.

El martes, China celebró uno de sus desfiles militares más grandes, donde el Ejército Popular de Liberación de China desplegó una formidable variedad de armamento altamente avanzado como ningún otro en el mundo. El evento estatal conmemorativo, donde los sistemas de armas estratégicas se exhibieron por completo, sirvió como una oportunidad para que Beijing demuestre su firme compromiso de defender sus intereses en medio de un conflicto cada vez más profundo con Estados Unidos, dice el experto militar ruso Vasily Kashin.

Haciendo su debut en el desfile del Día de China fue el misil balístico intercontinental Dongfeng-41 (DF-41), que es capaz de llegar a cualquier punto en los Estados Unidos continentales en 30 minutos a Mach 25 llevando hasta 10 ojivas con objetivos independientes. Beijing lanzó 16 lanzadores de transportadores de los nuevos sistemas móviles de carretera de combustible sólido.

El misil, con una masa de lanzamiento de hasta 80 toneladas, se ha desarrollado desde fines de la década de 1980 y es un arma estratégica fundamentalmente nueva para China. Las 16 unidades en exhibición en el desfile representan la capacidad de Beijing de lanzar 160 ojivas nucleares; Hasta hace poco se pensaba que el arsenal nuclear total de China incluía solo 300 ojivas nucleares.

Recordemos que a principios de la década de 2000, todo el arsenal nuclear chino consistía en menos de 200 ojivas desplegadas; solo 20 de ellos fueron desplegados en misiles DF-5, ICBM de propulsión líquida de dos etapas capaces de llegar a los Estados Unidos continentales. Incluso si, en realidad, cada DF-41 lleva un número mucho menor de ojivas (por ejemplo, 4-6, que algunos consideran más probable), la introducción de estas armas de destrucción masiva por parte de un rival de EE. UU. Que no sea Rusia sigue siendo impresionante y sobrio

Otro sistema de misiles, el ICBM de combustible líquido DF-5B, se demostró por segunda vez (después del desfile de 2015). Fue el primer lanzamiento de ICBM en China, y cuenta con 4-6 cabezas nucleares, así como un sistema de control actualizado.

Todo sugiere que China continuará mejorando sus misiles, posiblemente equipándolos en el futuro con ojivas de planeo hipersónico. Por lo tanto, el DF-41 se agregará a la familia DF-5, pero no lo reemplazará.

Finalmente, por segunda vez después del espectáculo en la Base de Entrenamiento de Zhurihe, también se demostró una versión actualizada del ICBM DF-31AG chino ligero, que es capaz de transportar MIRV cargados con 3 ojivas. El establecimiento de brigadas con tales misiles también conducirá al rápido aumento de las capacidades del arsenal nuclear chino.

Un bombardero jet Xian H-6N participó en el desfile aerotransportado, con equipos electrónicos avanzados y, por primera vez en la aviación de bombarderos chinos, un auge de reabastecimiento de combustible aéreo. Esto también está directamente relacionado con el desarrollo de las fuerzas nucleares chinas. Representa el renacimiento del elemento aéreo de la tríada nuclear china.

Debido a su mayor duración de vuelo, confiables motores turbofan D-30KP2 rusos y la posibilidad de reabastecimiento de combustible aéreo, el H-6N podrá realizar tareas de combate en el aire durante períodos prolongados de. La bahía de bombas fue eliminada, pero debajo del fuselaje, hay una unidad de gancho de misiles para misiles balísticos lanzados por aire que ahora se está probando en China, que también puede equiparse con ojivas nucleares.

Se demostraron varios sistemas nuevos en medio de una serie de misiles de medio alcance. En primer lugar, se trata de un misil balístico de alcance medio DF-17, el primer misil del mundo equipado con una ojiva hipersónica maniobrable. Estados Unidos espera formar la primera batería experimental de sus misiles balísticos de mediano alcance con ojivas hipersónicas para 2023. Por lo tanto, los estadounidenses están en el mejor de los casos cuatro años atrás.

De particular interés es el nuevo misil de crucero DF-100 del Ejército de Liberación Popular. Aparentemente, se trata de un misil de crucero hipersónico de medio alcance equipado con un motor ramjet. La URSS y los EE. UU. Realizaron pruebas en tales unidades (uno puede recordar los proyectos soviéticos La-350 “Burya” y 3M25 Meteorit-M), pero nunca se pusieron en servicio. China será el primer país en adoptar dicho sistema. Sigue habiendo mucha ambigüedad con respecto al concepto de usar tal misil, en primer lugar, sobre las supuestas características de su vuelo. Los antiguos proyectos soviéticos que involucraban tales armas estaban principalmente relacionados con misiles de gran altitud que se movían hacia el objetivo a una velocidad de Mach 3, pero dadas las condiciones modernas, este enfoque puede no ser muy efectivo.

Entre los numerosos drones presentados, además del famoso avión no tripulado de ataque sigiloso GJ-11, es de gran interés un misterioso avión de reconocimiento no tripulado. El UAV de forma triangular no tiene entradas de aire y está equipado con motores de cohete de propulsión líquida, que, como parece, no se ha hecho desde finales de la década de 1940. Este es probablemente un vehículo capaz de resolver problemas en altitudes extremadamente altas con aire enrarecido, pero el concepto detrás de su aplicación es mucho menos claro.

Por lo tanto, el desfile ha demostrado que China está tomando una posición de liderazgo en muchas áreas con respecto al desarrollo de equipos militares. Al mismo tiempo, el ejército y los ingenieros chinos no tienen miedo de probar conceptos y enfoques extremadamente originales y nunca utilizados, demostrando independencia y disposición a asumir riesgos serios.

Fuente

Etiquetas: aniversario; arsenal nuclear; China; Defensa Militar; potencia mundial