Uno podría haber estado confundido acerca de las lealtades reales de Estados Unidos durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial si vivieran en la región de la ciudad de Nueva York. Nueva York y sus suburbios en Long Island y Nueva Jersey tenían una comunidad vibrante de estadounidenses de origen alemán de primera y segunda generación, esta última incluía a Fred Trump, Sr., una estrella en ascenso en bienes raíces y venta minorista.

También activo en la región de Nueva York-Nueva Jersey fue el Bund Alemán Americano o «Amerikadeutscher Bund», una organización que apoyó el Partido Nazi de Adolf Hitler y los objetivos y aspiraciones de la «Nueva Alemania». El Bund había sido creado en mayo de 1933 el Las órdenes del diputado alemán Führer Rudolf Hess. El primer líder del Bund fue el inmigrante alemán Heinrich «Heinz» Spanknöbel, quien inicialmente llamó a su grupo los «Amigos de la Nueva Alemania». De hecho, el «Bund» no era más que una extensión en el extranjero del Partido Nazi alemán y tomó sus órdenes. directamente desde Berlín.

El Bund solo aceptó como miembros estadounidenses de ascendencia alemana. En 1936, los Amigos de Nueva Alemania se transformaron en el Bund Alemán Americano en Buffalo, Nueva York. El líder del grupo o Bundesführer fue Fritz Julius Kuhn, un inmigrante alemán y miembro del Partido Nazi, que recibió la ciudadanía estadounidense en 1934. La creencia general es que Kuhn fue uno de los muchos miembros nazis enviados al extranjero en la década de 1930 por el naciente Partido Nazi alemán para actuar. como «ojos y oídos» nazis en los Estados Unidos, Canadá y otros países. Estos inmigrantes recientes, que se convertirían en líderes del Bund en todo Estados Unidos, más tarde estuvieron involucrados en espionaje para la Gestapo alemana y la inteligencia militar Abwehr antes y durante la Segunda Guerra Mundial.

El Bund estableció su sede nacional en 178 East 85th Street en el barrio fuertemente alemán de Yorkville en Manhattan. Reflejó la Juventud Hitleriana en Alemania al establecer varios campamentos juveniles nazis, en particular Camp Nordland, Camp Will and Might, Camp Bergwald en Nueva Jersey, Camp Siegfried en el condado de Sussex en Long Island en Nueva York y Camp Highland en el norte del estado de Nueva York, fuera de la ciudad de Windham.

El punto culminante de las actividades del Bund fue una concentración el 20 de febrero de 1939 en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Atrajo a unos 20,000 miembros del Bund y simpatizantes nazis. Un estadounidense de origen alemán que no ocultó sus puntos de vista de extrema derecha fue Fred Trump, padre, padre de Donald Trump. El 31 de mayo de 1927, Fred Trump fue arrestado por la policía mientras participaba en una marcha del Ku Klux Klan en su ciudad natal de Queens en Nueva York. Se sabía públicamente que el anciano Trump era racista y se negó a alquilar sus apartamentos en Queens y Brooklyn a afroamericanos. En 1927, había pocas organizaciones a las que se unieran extremistas de extrema derecha como Fred Trump. Uno fue el KKK, que tuvo sus raíces en la Reconstrucción Sur posterior a la Guerra Civil. Otro fue el «Fascisti» extranjero del líder italiano Benito Mussolini, compuesto principalmente por inmigrantes italianos a los Estados Unidos. A principios de la década de 1930, los extremos de extrema derecha en el norte de Estados Unidos se apresuraron a abrazar a los nazis y el Bund de Kuhn pudo y estaba listo para responder la llamada y comenzar a reclutar a sus filas. El archivo del FBI de Fred Trump, que incluye el arresto de 1927 en la marcha del KKK, parece estar perdiendo sus actividades de antes de la guerra e inmediatamente posteriores a la guerra. El archivo no se reanuda hasta la década de 1960, cuando el FBI comenzó a monitorear la asociación del anciano Trump con los sindicatos de la mafia en Nueva York.

Se sabe que «Old Man Trump», la denominación que le dio el cantante folk Woody Guthrie en una canción de 1950 con el mismo título, continuó con sus formas racistas después de la guerra. Guthrie, quien tuvo la desgracia de alquilar una unidad en los apartamentos Beach Haven de Trump, en Brooklyn, escribió la siguiente letra: «Beach Haven es la torre de Trump». Donde ninguna gente negra viene a vagar. ¡No, no, viejo Trump! ¡Old Beach Haven no es mi hogar! ”También es interesante que después de la guerra, Trump insistió en que era de ascendencia sueca. De hecho, el padre del viejo Trump, Frederick Trump, era un inmigrante de Kallstadt, Baviera. El famoso aviador Charles Lindbergh, un simpatizante nazi, hizo hincapié en su ascendencia sueca para defenderse de los cargos de que era partidario de Hitler. Sin embargo, en ambos casos, Old Man Trump y Lindbergh, no hubo dudas sobre sus simpatías con las políticas raciales de Hitler y la «Nueva Alemania».

El hogar y las empresas del viejo Trump se sentaron en medio de las actividades y negocios del Bund que lo apoyaban. Uno de los periódicos más populares entre la comunidad germano-estadounidense en Nueva York y Nueva Jersey fue «The Free American and Deutscher Weckruf» del Bund, publicado de 1935 a 1941 en inglés y alemán.

El periódico sirvió para reunir la causa nazi en Nueva York y Nueva Jersey. El periódico anunciaba teatros de Nueva York como Tobis, 86th Casino, 79th Street y Bijou que proyectaban películas de propaganda recién salidas de los estudios del cineasta nazi Leni Riefenstahl. La inundación cultural de la Alemania nazi en los Estados Unidos fue un proyecto personal del Ministro de Propaganda Joseph Goebbels.

En 1933, Trump abrió el Trump Super Market en Queens en la esquina de 78th Street y Jamaica Avenue. Como fue la primera tienda de este tipo en Queens, fue un éxito inmediato. Teniendo en cuenta los puntos de vista políticos del viejo Trump, es muy probable que haya comprado productos al por mayor, incluidas carnes de carniceros Bund y productos horneados alemanes de panaderos Bund, de los cuales había varios en la ciudad de Nueva York para su tienda. Varias empresas de la zona de propiedad estadounidense de origen alemán, incluidas Maier’s Pork Store y Ehmer’s Pork Store, ambas en «Dritte Avenue» (Third Avenue) en Manhattan, y lecherías como Karsten’s Milch of The Bronx y Astoria en Queens y Erb’s German Sweet Shop en Manhattan, mantuvo los anuncios publicitarios «The Free American and Deutscher Weckruf» dependientes de la publicidad. Incluso grandes corporaciones como Philco, un fabricante de radios, Texaco, Olympia Typewriter y Simmons Mattress Company anunciaron en el periódico nazi. La propaganda nazi en alemán se transmitió los martes, jueves y sábados desde los estudios de WBNX, primero ubicados en el Bronx y luego se mudó a Nueva Jersey.

el viejo Trump alquiló miles de sus unidades de apartamentos en Jamaica Estates en Queens y Brooklyn solo a estadounidenses blancos. Los partidarios del Bund vitorearon a Hitler por negarse a estrechar la mano del olímpico negro estadounidense Jesse Owens después de ganar cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Teniendo en cuenta la membresía anterior del viejo Trump en el KKK, indudablemente aplaudió el desaire de Hitler con Owens, junto con el Bund en Nueva York. Old Man Trump también se ofreció sospechosamente como voluntario, después de esquivar el borrador de la Segunda Guerra Mundial, para construir barracas y apartamentos con jardín en al menos tres puertos de la Marina altamente sensibles en Chester, Pennsylvania; y Norfolk y Newport News, Virginia. Los tres puertos vieron a miles de tropas estadounidenses y canadienses embarcadas para combatir en el norte de África y Europa. Algunos de estos buques de tropa cayeron presa de los submarinos alemanes, que recibieron información sobre los movimientos de buques aliados de los agentes nazis en las mismas áreas portuarias donde el viejo Trump hizo una oferta tan «generosa» de contratos de construcción con la Marina.

Hoy, Donald Trump, que ha defendido los campos de concentración para solicitantes de asilo y personas sin hogar, les arrancó bebés a sus padres y elogió a los manifestantes neonazis en Virginia, se hace eco del vitriolo político de la era de su padre Bund. Hoy, a Trump le gusta demonizar a Hillary Clinton, Barack Obama y Joe Biden. En la era del padre de Trump, el veneno fue dirigido por el Bund contra el alcalde de Nueva York, Fiorello La Guardia, el difunto presidente Woodrow Wilson, el presidente Franklin D. Roosevelt (a quien se refería a veces como «Frank Rosenfeld») y judíos prominentes, incluida Nueva York. El representante estadounidense Samuel Dickstein y Bernard Baruch, todos los cuales fueron etiquetados como «internacionalistas» pro bolcheviques.

Donald Trump ahora usa el término peyorativo de «globalistas». Los mismos grupos de «socialistas», «comunistas» y «judíos» señalados para los ataques del Bund son atacados hoy por Trump y sus partidarios bajo etiquetas casi idénticas de «socialistas». , «» Comunistas «y» globalistas «. En Nueva York, imbuida por los nazis del viejo Trump, los nazis condenaron a la Unión Soviética como una empresa comunista judía. El periódico Bund publicó listas de judíos a cargo de varias repúblicas y regiones soviéticas, nombrando, por ejemplo, funcionarios de «Judas» (judíos) a cargo de Abjasia, Ajaria, Azerbaiyán, Baskiria, Bielorrusia, Federación del Lejano Oriente, Daguestán, Siberia Occidental, Suroeste Región, Kirghizia, Karelia, Crimea, Región de Kirov, Región de Gorki, Moldavia, Región de Mari, Región de Nenets, Región de Omsk, Región de Orenburg, Región de Stalingrado, Región de Sverdlovsk, Región de Siberia Oriental, Tatarstán, Ucrania, Chechenia y Región de Yakutsk. La lista parecía ser una futura lista de ejecución para los nazis. El Bund defendió el sueño de Hitler de una Rusia «limpia» de «bolcheviques judíos».

El reciente discurso de Donald Trump del 24 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU no fue diferente a los despotricados de «América Primero» de Lindbergh ante audiencias formadas por personas que compartían las creencias racistas del Viejo Trump. Su hijo, Donald, mantuvo un libro de los discursos de Hitler sobre Hitler en su cama por una razón. Old Man Trump debe haber inculcado en su negocio familiar heredero de una fuerte creencia en las causas de los nazis y el Bund.

Después de que el Bund fuera declarado una organización enemiga en 1941 y los Aliados derrotaron a los poderes del Eje en la guerra, el Viejo Trump comenzó a ganarse el favor de la comunidad judía de Nueva York, haciendo donaciones a las filantropías judías, incluidas las involucradas en la creación del Estado de Israel en Palestina. . Al igual que otros nazis, incluido Adolf Eichmann en Argentina, intentaron asumir perfiles benévolos de posguerra, incluso viviendo entre comunidades judías alemanas expatriadas, el viejo Trump se convirtió en un amigo cercano de Binyamin Netanyahu y otros líderes israelíes y líderes de la comunidad judía de Nueva York. Así como el viejo Trump no estaba engañando a nadie en Nueva York antes de la guerra, su hijo no está engañando a nadie hoy con sus tendencias fascistas enmascaradas como «Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande». Estas políticas están impulsadas tanto por la ideología nazi de la familia Trump como por conveniencia política y avaricia personal.

