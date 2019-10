Los medios estatales de Corea del Norte han confirmado que la prueba de misiles misteriosos ampliamente reportada implica un misil balístico submarino, ampliando en gran medida las capacidades de Pyongyang antes de las conversaciones de desarme con los Estados Unidos.

«El exitoso lanzamiento de pruebas de SLBM de nuevo tipo tiene una gran importancia ya que marcó el comienzo de una nueva fase para contener la amenaza de las fuerzas externas a la RPDC y reforzar aún más su fuerza militar para la autodefensa», informó la Agencia Central de Noticias de Corea. (KCNA) anunciado el jueves.

El misil, lanzado temprano el miércoles, hora local, fue identificado por expertos militares como el Pukgukseong-3 SLBM.

Fue el primer lanzamiento de misiles desde la prueba de dos proyectiles no identificados el 10 de septiembre, y el undécimo lanzamiento de misiles desde mayo, cuando Corea del Norte reanudó las pruebas después del fracaso de las conversaciones con los Estados Unidos en Vietnam.

New shots of what the North Koreans are calling (Pukgukseong-3) are wild pic.twitter.com/sKHGVmS7Mn

— Dave Schmerler (@DaveSchmerler) October 2, 2019