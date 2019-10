A pesar de que Meghan McCain y Hillary Clinton permanecen en lados opuestos del espectro político, finalmente han encontrado algo en lo que acordar vocalmente: la presunción de que Julian Assange es un terrorista cibernético y la afirmación de que WikiLeaks sirve a la inteligencia rusa.

Durante una amplia entrevista con Clinton y su hija Chelsea en The View para hablar sobre su libro llamado «El libro de las mujeres valientes», Clinton se apresuró a cambiar a sus temas favoritos: llamar a Trump «un presidente ilegítimo». «Alguien que tiene que dominar y ser la única voz en la sala» y, finalmente, culpar a WikiLeaks de su pérdida durante las últimas elecciones.

McCain, quien solía llamar a Clinton «corrupto» en programas anteriores, luego le preguntó si estaba «preocupada de que WikiLeaks y Facebook pudieran terminar influenciando a los votantes y volviendo a subir la balanza» en las elecciones de 2020. La candidata presidencial demócrata de 2016 respondió con un sí, afirmando que «WikiLeaks se convirtió en un instrumento de inteligencia rusa», lo que llevó a McCain al éxtasis mientras gritaba «¡Gracias por estar de acuerdo conmigo!» En la mesa.

Clinton dijo que está «con» McCain en su reciente pelea con Pamela Anderson sobre Julian Assange. «WikiLeaks se convirtió en un instrumento de inteligencia rusa», dijo. «No era una organización independiente, que denunciaba y promovía la transparencia». Clinton dijo que si bien WikiLeaks era completamente malicioso, «Facebook fue descuidado» en el período previo a las elecciones de 2016.

Esta no es la primera vez que el ex candidato presidencial ataca a WikiLeaks: Clinton afirmó anteriormente que su carrera presidencial de 2016 le había sido «robada» después de la liberación por Wikileaks de Julian Assange de miles de documentos del DNC, a pesar de haber forzado a la candidata demócrata Bernie Sanders a salir del Contest y múltiples investigaciones iniciadas por el ex jefe del FBI James Comey, quien probó el uso de servidores privados de correo electrónico del candidato para compartir contenido clasificado. El consejero especial de los Estados Unidos, Robert Mueller, también declaró en su informe que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no se había coludido con Moscú y que ninguna «conspiración más amplia» había afectado el resultado de las elecciones.

