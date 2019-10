A fines de agosto, Irán mostró su nuevo sistema de defensa aérea Bavar 373 y otras armas avanzadas en medio de una escalada de tensiones en la región que siguió a la decisión de Estados Unidos de enviar un grupo de ataque de portaaviones al Medio Oriente en mayo.

La fuerza terrestre del ejército iraní ha presentado cinco nuevas piezas de hardware de fabricación nacional, incluido el vehículo ligero blindado a prueba de balas Ruintan y el robot inteligente Heydar 1.

A la ceremonia de inauguración el 3 de octubre asistieron el vicecomandante del general de brigada del ejército Mohammad-Hossein Dadras y el comandante de las fuerzas terrestres general de brigada Kiumars Heydari.

Durante el evento, los oficiales del ejército promocionaron a Ruintan como un vehículo de última generación diseñado para salvar la vida del personal en el campo de batalla o contra los ataques terroristas. Potente y ágil, el vehículo es específicamente resistente a las balas con núcleo de acero.

