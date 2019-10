La gente en Bagdad teme que la próxima guerra entre Estados Unidos e Irán tenga lugar en Irak, que solo está volviendo a la paz después de la derrota de Isis. La alarma de que Irak se verá envuelto en un conflicto de este tipo ha aumentado aquí debido a los recientes ataques con aviones no tripulados israelíes contra las bases del grupo paramilitar iraquí conocido como Hashd al-Shaabi, acusado por Estados Unidos e Israel de actuar como representante de Irán. .

«El nuevo acontecimiento es que Israel ha entrado en conflicto en Irak», dice Abu Alaa al-Walai, líder de Kataib Sayyid al-Shuhada, un movimiento paramilitar chiíta militante con vínculos con Irán, hablando en una entrevista exclusiva con The Independent en Bagdad Él dice que tres drones israelíes atacaron una de sus bases en la capital iraquí, llamada al-Saqr, el 12 de agosto, lo que provocó la explosión de 50 toneladas de armamento. Los israelíes confirman que llevaron a cabo la incursión, que fue precedida por varios otros, alegando que golpearon misiles iraníes en su camino hacia Siria y Líbano.

Es probable que la complicidad de Estados Unidos en la acción israelí provoque una crisis política en Irak. Abu Alaa dice que un informe no publicado del gobierno iraquí sobre el ataque revela que los drones israelíes fueron lanzados desde una base estadounidense llamada Kassad en el noreste de Siria, controlado por los kurdos. «El radar iraquí rastreó a uno de cada tres drones que viajaban a 140 km antes, durante y después del ataque», dice.

La política estadounidense en el Medio Oriente es notoriamente incoherente y contradictoria bajo el presidente Trump, pero permitir que Israel realice ataques de pinchazo desde una base estadounidense contra el Hashd se parece particularmente a la autodestrucción desde el punto de vista estadounidense. Ya ha llevado a un proyecto de ley que pasa por el parlamento iraquí exigiendo la retirada de las fuerzas estadounidenses del país.

Cuando se le preguntó si Kataib Sayyid al-Shuhada atacaría a las fuerzas estadounidenses, si hay una guerra entre Estados Unidos e Irán, Abu Alaa responde: «Absolutamente sí». Expresa entusiasmo por la guerra con aviones no tripulados, y dice que el exitoso ataque con aviones no tripulados a las instalaciones petroleras sauditas el 14 de septiembre hace que los campos de batalla sean más iguales para grupos como el suyo. «Estamos trabajando día y noche para desarrollar drones que se pueden armar en una sala de estar», dice.

Los ataques con aviones no tripulados en las bases estadounidenses en Irak no disfrutarían del mismo elemento de sorpresa que los de las instalaciones petroleras Abqaiq y Khurais en Arabia Saudita, pero las bases son ciertamente vulnerables. En muchos aspectos, no aumentan la fuerza de Estados Unidos en Irak, pero podrían convertirse en «rehenes» estadounidenses en Irak en caso de un conflicto entre Irán y Estados Unidos.

El futuro del Hashd al-Shaabi como un estado dentro de un estado con influencia iraní es el tema crucial en la lucha por la influencia entre Irán y los Estados Unidos. Washington está presionando para que el papel del Hashd se reduzca o incluso se elimine, pero es probable que estos esfuerzos resulten ineficaces e incluso contraproducentes.

Hashd es una organización política y militar, y está tan bien establecida en Irak que no hay mucho que los Estados Unidos puedan hacer para reducir su influencia. A sus representantes parlamentarios les fue bien en las últimas elecciones generales en 2018 y su apoyo es esencial para cualquier gobierno iraquí estable.

Un patrón similar se ha mantenido en Iraq desde la invasión estadounidense de 2003. Estados Unidos quería deshacerse de Saddam Hussein, aunque sin beneficiar a Irán. Pero la caída del régimen árabe sunita de Saddam fue inevitablemente seguida por una revolución política en la que fue reemplazado por la mayoría chiíta y, en menor grado, por los kurdos. Por más que lo intentaran, los diplomáticos y generales estadounidenses en Bagdad no podían evitar cooperar, a menudo de manera encubierta, con Irán.

No mucho ha cambiado realmente en los años que siguieron. La mayoría chiíta gobernante tiene una identidad nacional iraquí, pero esto es igualado, y generalmente superado, por una fuerte identidad religiosa chiíta. Dado que Irak e Irán se encuentran entre los pocos estados liderados por chiítas en el mundo, no sorprende que sientan que tienen mucho en común. Después de Saddam, Iraq vio al primer gobierno árabe chiíta tomar el poder en la región desde que Saladino derrocó a los fatimíes en el Egipto del siglo XII. «Religiosamente hablando, Irán le da a Irak profundidad estratégica», dice Dhiaa al-Asadi, una figura destacada en el movimiento religioso populista del líder chií, Muqtada al-Sadr.

El presidente Trump y las administraciones estadounidenses anteriores han cometido repetidamente el error de denunciar a Hezbolá en el Líbano, a los houthis en Yemen y al Hashd en Irak como representantes iraníes puros y simples. Esto es un error porque estos poderosos movimientos paramilitares están arraigados, sobre todo, en las comunidades chiítas locales. Irán puede haber fomentado estos grupos, pero no tiene comando y control sobre ellos.

Otra razón por la cual el intento de Trump de revertir la influencia iraní es poco probable que llegue a ningún lado, es que los aliados paramilitares de Irán han salido victoriosos, o al menos se han mantenido, en las guerras en Líbano, Siria, Irak y Yemen en las últimas dos décadas. Muchos iraquíes resienten esta fragmentación del poder, quejándose de que «el Hashd es fuerte y nuestro gobierno es débil», pero no hay mucho que puedan hacer al respecto. Irán es experto en jugar juegos de ajedrez políticos iraquíes y actúa como intermediario entre diferentes facciones y centros de poder.

Estados Unidos no es lo suficientemente fuerte como para derrocar al Hashd en Irak, pero eso no significa que no lo intentará. Estados Unidos debe haber sabido que Israel estaba disparando drones contra Irak ya que controla el espacio aéreo iraquí, pero usar a Israel como su representante en Irak es un juego arriesgado.

Irak ha disfrutado de un par de años de relativa paz desde la derrota de Isis con la recaptura de Mosul en 2017. Los cientos de puntos de control de seguridad y muros de hormigón antiaéreos en Bagdad han desaparecido en gran medida. La ciudad está llena de nuevos restaurantes y tiendas y las calles están llenas de gente hasta altas horas de la noche. Pero muchos iraquíes se preguntan cuánto durará esto, si la confrontación entre Estados Unidos e Irán se convierte en una guerra de tiros. «Muchos de mis amigos están tan nerviosos por una guerra entre Estados Unidos e Irán que están usando su indemnización por despido al abandonar el servicio del gobierno para comprar casas en Turquía», dijo un funcionario.

Hay buenas razones para que se preocupen: la autoridad estadounidense y saudita en el Medio Oriente ha sido dañada por ataques de inspiración iraní (el modus operandi iraní normalmente actuará a través de otros) en los petroleros en el Golfo, un país de alto vuelo drone, y la industria petrolera saudita. Hasta el momento, Trump no ha pensado que a Estados Unidos le interese devolver el golpe, pero no puede absorber indefinidamente este tipo de castigo sin parecer débil.

Irak es un lugar donde los EE. UU. Y sus aliados podrían intentar tomar represalias y es probable que su objetivo principal sea el Hashd. Esto a su vez podría provocar ataques en bases estadounidenses que parecen vulnerables en la era del dron. Los iraquíes temen la idea de otro conflicto militar, pero temen que en cualquier caso pueda ir en su dirección.

