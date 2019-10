Las protestas en curso en Hong Kong están siendo promovidas por organizaciones financiadas por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) para instigar revoluciones de color en el extranjero, dice un analista estadounidense.

Dennis Etler, analista político y ex profesor de antropología con sede en California, dijo el miércoles que las protestas de las «camisas negras» que recientemente barrieron Hong Kong contaron con el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido.

«Las» camisas negras «son alborotadores que han sometido a los residentes de la ciudad a semanas de violencia desenfrenada, poniendo en peligro la vida y las extremidades de la policía y los ciudadanos comunes», dijo Etler a Press TV.

«Son una pequeña minoría de jóvenes descontentos, ayudados y apoyados por los oligarcas anti China de Hong Kong y los Estados Unidos a través de sus sustitutos patrocinados por la CIA como el National Endowment for Democracy, que tiene la tarea de apoyar a los» disidentes «proamericanos donde Estados Unidos quiera instigar una llamada «revolución del color» en interés del imperialismo estadounidense «, dijo.

Hong Kong se sumió en disturbios en junio y ha sido escenario de manifestaciones antigubernamentales sobre un proyecto de ley de extradición que habría permitido a las autoridades locales detener y extraditar a sospechosos para ser juzgados en los tribunales de China continental.

Con las protestas cobrando mayor impulso, el gobierno de la región gobernada por China se retiró efectivamente del proyecto de ley, pero las manifestaciones persistieron, y las personas a veces recurrieron a la violencia y destrozaron los edificios del gobierno.

China ha acusado a países extranjeros, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, de provocar disturbios.

Tanto Londres como Washington han pedido a Beijing que respete los derechos de los manifestantes permitiéndoles permanecer en las calles.

Etler dijo el miércoles que ninguno de los dos estaba realmente preocupado por los derechos humanos en Hong Kong y solo utilizó el asunto para ejercer más presión contra China.

Argumentó que si los Estados Unidos realmente se preocupaban por los derechos humanos, comenzarían cortando toda la ayuda militar a Arabia Saudita en medio de su guerra en curso contra Yemen.

«Obviamente, Estados Unidos y el Reino Unido no están realmente preocupados por la vida humana o los derechos humanos», dijo el profesor. “Armaron y apoyaron a Arabia Saudita en su guerra genocida contra el pueblo yemení, y no tuvieron reparos en librar una guerra y desmembrar a Irak, Libia y otras innumerables naciones que no les hicieron daño. ¿Cuántos han sido mutilados y asesinados por las bombas y balas de los Estados Unidos y el Reino Unido en las últimas décadas?

«Los EE. UU. Y el Reino Unido piensan que si abofetean a la marca» prodemocracia «en un movimiento antigubernamental, será automáticamente visto por una audiencia global con simpatía», agregó. «Pero la gente del mundo no es tan ingenua y ya nadie toma en serio lo que dice».

