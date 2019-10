Después de que la administración Trump prohibió a las compañías estadounidenses hacer negocios con Huawei hace varios meses, los propietarios del último Mate 30 Pro de la compañía china están tratando de reinstalar los servicios de Google, pero no exactamente de la manera más segura.

La falta de aplicaciones de Google es una marca negra grave en el dispositivo más avanzado de la compañía, ya que ahora se envía sin el ecosistema de aplicaciones de Android y sin aplicaciones como PlayStore, Gmail, Google Maps, YouTube, Chrome, el Asistente de Google y más. La compañía tuvo que reaccionar después de que el gobierno de EE. UU. Pusiera en la lista negra a Huawei en mayo por reclamos de que tiene conexiones con el servicio secreto chino. Beijing negó las acusaciones, pero Washington todavía prohibió a las empresas estadounidenses hacer tratos con la corporación sin obtener primero licencias especiales. Google advirtió sobre los riesgos de seguridad de la prohibición, pero luego dejó de actualizar sus productos en los dispositivos Huawei.

Por lo general, instalarlos en dispositivos que no tienen un ecosistema de Google preinstalado, como dispositivos Amazon Kindle Fire, ROM personalizadas basadas en el código de Android de código abierto (como LineageOS) y en dispositivos importados destinados al mercado chino libre de Google, no es un problema . La distribución del mercado gris de las aplicaciones de Google es algo que la escena de modificación de Android tiene en ciencia.

Sin embargo, parece que ninguno de estos métodos funciona en el Mate 30 Pro, ya que dependen de un gestor de arranque desbloqueado, que permite a los usuarios actualizar las aplicaciones de Google a la partición del sistema normalmente de solo lectura, o confían en las «aplicaciones de código auxiliar» que quedan en la partición del sistema por el fabricante del dispositivo específicamente para las aplicaciones de Google, por lo que las versiones cargadas pueden obtener los permisos de nivel de sistema que necesitan para funcionar. El Mate 30 no permite ninguno de los métodos.

El único enfoque que ha funcionado hasta ahora es a través de un sitio web llamado Lzplay.net. Aparentemente instala seis aplicaciones de sistema en un abrir y cerrar de ojos sin casi interacción del usuario, pero hay un pequeño problema: se conecta a la API de administración de dispositivos móviles (MDM) de Android, que está destinada a servicios empresariales como Android for Work o su departamento de TI de la empresa. En otras palabras, es una API de administración remota que está destinada a brindarle a su departamento de TI el control total sobre un dispositivo emitido por la compañía, lo que le permite instalar y desinstalar aplicaciones silenciosamente, cambiar la contraseña de la pantalla de bloqueo, borrar el dispositivo de forma remota, etc. en.

Si bien otorgar dichos permisos está bien si se lo otorga a una entidad en la que confía al 100%: aplicaciones como Android for Work de Google, una aplicación del proveedor MDM de su empresa para su teléfono emitido por la empresa, o tal vez tenga un quiosco con Android o El dispositivo IoT que personalmente desea administrar de forma remota, Lzplay.net no parece ser un sitio web confiable. Una búsqueda whois muestra que el sitio está alojado en China continental y fue creado hace solo tres meses, y aparte de esto, no hay información disponible sobre quién es el propietario o quién lo diseñó. Desinstalar la aplicación de administrador del dispositivo tampoco es tan fácil como desinstalar una aplicación normal: no puede eliminar la aplicación a menos que primero revise la configuración y la elimine primero como administrador.

Aunque, según los informes, a los que instalaron Lzplay en sus teléfonos no les ha sucedido nada malicioso, el riesgo potencial es enorme. Usando los privilegios de administrador del dispositivo, podría llenar fácilmente su teléfono con mineros de bitcoin, instalar remotamente ransomware o bloquear su teléfono. Sin embargo, sigue siendo la única forma para que los usuarios de Huawei Mate 30 Pro disfruten de los servicios de Google hasta ahora.

