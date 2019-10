Contemplemos lo que John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Trump, tenía en mente para «restaurar la democracia» en Venezuela. Estamos familiarizados con la primera fase: 1) acusaciones, 2) amenazas, 3) acrobacias, 4) reconocimiento de la «comunidad mundial», 5) llamamientos de golpe, 6) sanciones.

1) Sabes, Venezuela es uno de los tres países que llamo la troika de la tiranía. Hará una gran diferencia económica para los Estados Unidos si pudiéramos hacer que las compañías petroleras estadounidenses realmente inviertan y produzcan las capacidades petroleras en Venezuela. Sería bueno para el pueblo de Venezuela. Sería bueno para la gente de los Estados Unidos. (Enero 2019)

2) Todas las opciones están sobre la mesa. (Enero 2019)

3) Después de desviar la ayuda que los venezolanos necesitaban con urgencia a Cuba la semana pasada (100 toneladas) y regalar miles de millones de la riqueza del pueblo venezolano a Cuba, ahora Maduro busca ayuda de Cuba y China. Todo mientras niega la crisis humanitaria venezolana y rechaza la ayuda en la frontera. (Febrero 2019)

4) El asesor de seguridad nacional, John Bolton, dijo el 30 de abril de 2019 que lo que está sucediendo «claramente no es un golpe» porque Estados Unidos y muchos otros países reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. (Abril 2019)

5) El FANB [militar venezolano] debe proteger la Constitución y al pueblo venezolano. Debería respaldar a la Asamblea Nacional y las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia. Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela. (Abril 2019)

6) Bolton dijo que Estados Unidos está «enviando una señal a terceros que desean hacer negocios con el régimen de Maduro: proceder con extrema precaución. No hay necesidad de arriesgar sus intereses comerciales con los Estados Unidos con el fin de beneficiarse de un régimen corrupto y moribundo «(agosto de 2019)

A pesar de «corrupto y moribundo», Maduro todavía estaba en el poder, aún con el apoyo de la población, el truco de «ayuda de quema» fracasó (cuando has perdido incluso el NYT …) y el ejército venezolano sigue siendo leal. (¡Alerta de ironía! ¡Las sanciones de Washington contra Venezuela aumentaron las exportaciones rusas de petróleo a los Estados Unidos y Europa!)

¿Qué habría querido hacer Bolton a continuación? (Fácil especulación: lo hemos visto antes). Una «coalición de los dispuestos» (no importa cuán artificial sea), los aviones estadounidenses atacan objetivos clave con ataques «quirúrgicos» de precisión; (Se agregaron más ataques hasta, a la Serbia, bombardeando puentes aleatorios a 200 kilómetros del supuesto objetivo). El bombardeo y la destrucción eventualmente obligarían a Maduro a irse. Entre los «libertadores», la «Asamblea Nacional legítima» toma el poder, la «comunidad mundial» reconoce a «Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela». Con la «restauración de la democracia» y el «retorno de la libertad», la siguiente etapa: «Las compañías petroleras estadounidenses realmente invierten [ing] y producen [ing] las capacidades petroleras en Venezuela», la privatización y la austeridad del FMI. Felicidad en general: «bueno para el pueblo de Venezuela … bueno para el pueblo de los Estados Unidos». ¿Maduro sigue resistiendo en las colinas y selvas? Una oleada o dos se encargarán de eso; hay mucha luz al final del túnel y los medios corporativos obedientes lamentarán que Maduro pronto se habrá ido: marzo, abril, mayo, mayo nuevamente, agosto, septiembre (la versión latinoamericana de la maldición Assad debe irse).

Ese habría sido el destino de Venezuela con Bolton completamente encendido. Pero Bolton ha sido apagado. Maduro todavía está en Caracas y la historia ha salido de las portadas. Aunque Hollywood salta para obedecer la voz de su Maestro y Jack Ryan nos salvará de una Venezuela con armas nucleares.

El partido de guerra está acostumbrado a culpar a otros atolladeros. Irak fue un éxito hasta que Obama lo echó a perder:

Debido a que Hillary Clinton no renegoció un acuerdo sobre el estado de las fuerzas que habría permitido que algunas tropas de combate estadounidenses permanecieran en Irak y asegurara las ganancias duramente luchadas que el soldado estadounidense había ganado en 2009, [el Estado Islámico] pudo conjurarse literalmente fuera del desierto

Afganistán igualmente: el legado fallido de Obama en Afganistán. Libia está muy lejos en el agujero de la memoria: un especial de MSNBC sobre Libia como la puerta de entrada de los migrantes a Europa nunca usa la palabra «OTAN».

Para contar la historia de la creciente crisis migratoria de Libia, uno debe tejer los hilos de inestabilidad que dejó un dictador derrocado, Muammar Gaddafi, y el vacío de poder llenado por las facciones rivales que compiten por tomar su lugar.

Pero Gadafi no se derrumbó en un fuerte viento, terremoto u otro fenómeno aleatorio: la OTAN decidió derribarlo y lo hizo: «Vinimos, vimos, murió», se rió uno de los arquitectos. Pero MSNBC quiere que creamos que la destrucción fue un evento aleatorio inexplicable que nadie podría haber previsto. Y así, ayudado por el buen pensamiento de los medios de comunicación corporativos, el partido de guerra se aleja de la responsabilidad: Gadafi «derrocado», tenemos un problema; nada que ver con nosotros, ni con la OTAN ni con Hillary. Cosas malas simplemente suceden. «La historia de cómo Kosovo organizó un mercado ilegal de órganos humanos comenzó a desarrollarse hoy en un tribunal de distrito en la capital, Pristina» es tan distante en el tiempo que solo los sitios web marginales hablan de ello. En cuanto al desastre ucraniano, las noticias están comenzando a filtrarse a través de la membrana de la complacencia: los funcionarios canadienses honran a los colaboradores nazis en Ucrania, enojando a los grupos judíos, la participación de Biden, el retroceso.

Con sus excusas y su negación en sus manos, sabiendo que los medios de comunicación complacientes los respaldarán (CNN: Biden y Ucrania es una teoría de conspiración), el partido de guerra avanza. Las guerras comienzan bien, dado el inmenso poder destructivo del ejército de los Estados Unidos, y luego se estancan: la doctrina de la guerra de los Estados Unidos está preparada para el fracaso. La aventura de Bolton en Venezuela, si hubiera avanzado a la fase de bombardeo, también se habría visto como un «éxito»: la inauguración de Guaidó, entrevistas seleccionadas, el derrumbe de estatuas y el resto del paquete. Pero Maduro y sus seguidores no se habrían dado por vencidos y habría años de patrullaje, bombardeo de «precisión» (eventualmente indistinguible del «bombardeo de alfombras» — ver Raqqa), patadas en la puerta, IED, emboscadas, fallas en el entrenamiento. Irak y Afganistán nuevamente. Ellos, a su vez, habiendo repetido Vietnam.

Pero la excelente aventura de Bolton nunca llegó a ese punto porque Trump no firmaría en el escenario del bombardeo y, por lo tanto, su plan fracasó a la vista. Recordemos lo que dijo Trump mientras estaba haciendo campaña: todos estarían mejor si el presidente Bush hubiera pasado un día en la playa en lugar de invadir Irak; los «seis billones de dólares» gastados en el Medio Oriente habrían sido mejor gastados en infraestructura en los Estados Unidos; La OTAN está obsoleta y Estados Unidos paga una parte desproporcionada; sería mejor llevarse bien con Rusia que no. Bolton, por otro lado, estaba a favor de la guerra de Irak, creía que una guerra más en el Medio Oriente habría sido buena, pensó que la OTAN era grandiosa y Rusia terrible. (Hay un rumor de que Trump estaba considerando aliviar la presión fallida de Irán y las objeciones de Bolton llevaron a su despido).

Entonces, ¿por qué nombró a Bolton en primer lugar? Una teoría: mantén a tus amigos cerca pero a tus enemigos más cerca. El difunto Justin Raimondo está de acuerdo: «En lugar de enfrentarse a los neoconservadores directamente, Trump los abraza, y podemos ver que el cuchillo entra mientras se desarrolla todo este escenario». Cuando está claro que todo lo que Bolton intervino fue un fracaso espectacular, Lo arrojaron de la tienda con el cuchillo en la espalda.

Pero Venezuela no fue el único fracaso de Bolton a simple vista: su estrategia de «máxima presión» contra Irán resultó ser mucho más débil que el «máximo» de Teherán: el ataque a la producción petrolera saudita. Tenga en cuenta que, a pesar de miles de millones de dólares en armas, defensa aérea, radares y similares, ni Riyadh ni Washington tienen idea de dónde vino el ataque. Si Irán lo hizo directa, indirectamente, a distancia, suministró algunas o todas las armas, no estuvo involucrado por completo o cualquier otra posibilidad que se te ocurra realmente no importa: es el jaque mate. Muchas entidades de la región son amigables con Teherán, por lo que podemos saber que:

El ataque fue un juego divertido para lo que Irán

y sus muchos aliados podrían hacer

si Washington lo atacó.

Otro fracaso de Bolton. Lea su Cómo salir del acuerdo nuclear de Irán y tenga en cuenta que supone que Teherán no tiene respuesta. El mayor punto ciego del partido de guerra es suponer que Washington siempre tiene la iniciativa y que sus objetivos solo pueden retorcerse débilmente. Pero Teherán ha estado en la lista de éxitos de Washington durante cuatro décadas y no ha perdido ese tiempo. Una guerra con Irán será, estoy seguro, la última guerra para el Imperium Americanum porque Irán detendrá el petróleo y la economía mundial se tambaleará y probablemente caerá. Ha burlado a Washington en cada paso del camino. Si Trump realmente es un lector de Sun Tzu, debería reflexionar sobre «Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla». El partido de guerra sobreestima el poder de los Estados Unidos y subestima la voluntad del enemigo. Sucumbe

Volviendo a la teoría de Raimondo, Trump ahora está en condiciones de decirle al partido de guerra «mira, hicimos lo que nos dijiste y fue un completo fracaso». ¿Va a nombrar personas en sintonía con sus pensamientos de campaña? Aparentemente no, el reemplazo de Bolton es más de lo mismo: «paz a través de la fuerza», el ejército estadounidense peligrosamente débil, Obama «envalentonó a nuestros adversarios y desanimó a nuestros aliados» y al resto de la trampa irreflexiva.

Todo esto es parte del Misterio de Donald Trump: por un lado, se rodea del partido de guerra, por otro, no ha comenzado ninguna guerra. (Bolton fue despedido en el día 963 de Trump; por el contrario, Obama atacó a Libia en su día 788 y pidió la partida de Assad el día 940).

Pero el partido de guerra lo ha pintado en varios rincones.

(¿Cómo puede salir de la esquina? Fácil, simplemente culpe a sus «malos asesores» y hágalo. Los enemigos de Trump no pensarán lo peor de él y el resto de nosotros estará encantado de alejarse de la guerra sin fin y darle crédito por la desviación en una buena causa. O, según la sugerencia de Macron, puede rendirse mientras finge haber ganado).

