En relación con el 70 aniversario de la República Popular de China y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países, se debate sobre el futuro de China en Occidente, en particular las perspectivas de su cooperación político-militar con Rusia.

El 23 de julio, el American New York Times (NYT) predijo: «El sistema mundial y la influencia estadounidense en él se pondrán de cabeza si Moscú y Pekín se acercan aún más». Esto es una amenaza para Washington, dice la publicación, continuando: «Ahora China y Rusia se están acercando, y esto sugiere que el sistema constante de su relación puede crear problemas complejos para Estados Unidos». A la larga, ambos países representarán una amenaza aún mayor, enfatizó el NYT.

Razones para las preocupaciones occidentales

Uno puede entender las preocupaciones de los «amigos» occidentales. Hoy, China y Rusia han elevado los lazos bilaterales al nivel de asociación integral y cooperación estratégica. Los resultados de la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Rusia del 5 al 7 de junio y los documentos firmados: la «Declaración conjunta de la Federación de Rusia y la República Popular de China sobre el desarrollo de una asociación integral y la cooperación estratégica». Entrando en una nueva era «y la» Declaración conjunta de la Federación de Rusia y la República Popular de China sobre el fortalecimiento de la estabilidad estratégica global en la era moderna «. Probaron una vez más que las relaciones chino-rusas atraviesan el mejor período de la historia con opiniones sobre el futuro. Ante la completa incertidumbre e inestabilidad de la situación internacional actual, China y Rusia han fortalecido la cooperación estratégica integral, que no solo dio un nuevo impulso al desarrollo de los dos países, sino que también sirve para fortalecer la estabilidad global y le da al mundo más energía en este asunto.

Las partes confirmaron que continuarán adhiriéndose a los principios fundamentales: respeto mutuo, igualdad, confianza mutua, asistencia mutua, buena vecindad y amistad, apoyo mutuo y cooperación estratégica, comprensión y consentimiento mutuos, cooperación mutuamente beneficiosa, no alineación con bloques, ausencia de confrontación y orientación contra terceros países.

Vladimir Putin y Xi Jinping decidieron por unanimidad continuar siguiendo el objetivo principal del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y el espíritu de otros documentos sobre relaciones bilaterales, luchando con todas sus fuerzas para poner en práctica las ideas. de asistencia y apoyo mutuos, integración profunda por el bien de la innovación, el bien común y el beneficio conjunto, a fin de desarrollar relaciones integrales de interacción estratégica y asociación en la nueva era. Con respecto a la cooperación política, las partes continuarán utilizando un alto grado de confianza como piedra angular.

Moscú y Beijing entienden la seguridad nacional como una causa común, por lo que tienen la intención de crear condiciones favorables para su propio desarrollo estable y responder de manera efectiva a las amenazas y desafíos tradicionales y nuevos.

En el ámbito de la cooperación internacional, China y Rusia harán todo lo posible para proteger la paz y la estabilidad, promover el respeto del derecho internacional, promover la democratización de las relaciones internacionales y promover el desarrollo del orden mundial en una dirección más justa y racional.

Fortalecer la cooperación militar-técnica

El CCM de Rusia y China es de particular interés para el Occidente colectivo. Los siguientes hechos y cifras muestran que nuestros países están fortaleciendo consistentemente los lazos bilaterales en esta área.

A principios de septiembre, el vicepresidente del Consejo Militar Central de China, Zhang Xu, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, firmaron un acuerdo para profundizar aún más la cooperación. Según el Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación de la Federación de Rusia, los acuerdos pueden estar relacionados con el intercambio de tecnologías y el uso de elementos de los sistemas de defensa aérea de China en el Lejano Oriente, lo que indica un alto grado de confianza mutua.

El Libro Blanco sobre defensa, publicado por Beijing el 24 de julio, dice que la cooperación con Rusia en el campo militar se está desarrollando a un alto nivel y desempeña un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad estratégica global. Se destaca que la cooperación militar no se dirige contra terceros países y aumentará en tierra, aire y mar. Desde 2012, los oficiales de los dos ejércitos han celebrado siete rondas de consultas estratégicas. En 2017, Rusia y China organizaron las primeras maniobras navales conjuntas en el Mar Báltico. En 2018, las formaciones de PLA participaron en los ejercicios estratégicos de Vostok. En abril-mayo de este año, tuvo lugar la «Interacción Naval» en el área de Qingdao.

China envió 3.500 soldados, 900 unidades de armas pesadas y 30 aviones del Comando Conjunto del Norte del EPL para participar en los ejercicios militares rusos a gran escala «Centro-2019», que se llevaron a cabo del 16 al 21 de septiembre («Solicitud de vehículos aéreos»). Durante el sorteo de la etapa principal de los Ejercicios del Puesto de Comando (CPE), los misiles rusos Tu-22M3 y los bombarderos chinos de largo alcance Hong-6 arrojaron más de 150 bombas de 250 kg, golpeando grupos de automóviles y vehículos blindados de El enemigo simulado.

El 23 de julio, la Fuerza Aérea del EPL y la Fuerza Aérea Rusa llevaron a cabo la primera patrulla aérea conjunta en aviones de largo alcance sobre las aguas de los mares japonés y oriental de China, lo que provocó una reacción violenta de los aliados militares de Estados Unidos en el Lejano Oriente y otras regiones del mundo Los expertos occidentales consideraron estas acciones no solo como ejercicios conjuntos comunes, sino como una demostración de la disposición de Rusia y China para una cooperación aún mayor en la esfera militar.

Hablando en un foro de seguridad en la ciudad estadounidense de Aspen, el comandante del Comando Indo-Pacífico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el almirante Davidson dijo: recientemente, ha habido un fortalecimiento significativo de la cooperación militar entre Rusia y China, como lo demuestra el ejemplo de el vuelo de los bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS alrededor de Taiwán a mediados de julio de 2019. China no ha protestado por esto, aunque lo hace en relación con todos los demás países que cometen tales actos. Esta circunstancia, según el almirante, significa que todo se hizo con la aprobación tácita de China.

Según el almirante, Rusia en el Lejano Oriente con sus misiles balísticos y submarinos representa una amenaza para la existencia misma de los Estados Unidos, y el fortalecimiento militar de China podría llevar al hecho de que a mediados de la próxima década, los Estados Unidos Los estados perderán su ventaja. En su opinión, Estados Unidos no querría tal desarrollo de eventos para que Rusia y China juntas se opusieran al orden internacional que presupone una región del Indo-Pacífico libre y abierta, así como al orden mundial en su conjunto.

Una de las áreas más importantes de las relaciones entre Rusia y China es la cooperación técnico-militar. Actualmente, China, junto con la India, es uno de los socios clave de la Federación de Rusia en esta área. “Hoy, la cartera de pedidos de China supera los siete mil millones de dólares. Creo que lo más importante para evaluar el volumen de nuestra cooperación es la dinámica positiva estable de la participación de China en la cartera total de pedidos de productos militares rusos, que desde 2013 ha crecido del cinco al 14-15 por ciento «, dijo Dmitry Shugaev , Director del Servicio Federal de Cooperación Militar-Técnica, durante la exhibición Airshow China 2018. China fue el primer país extranjero en adoptar el S-400 Triumph ruso y los cazas multiusos Su-35 4 ++ generación, por lo que pagó con las sanciones anunciadas por los Estados Unidos el 20 de septiembre de 2018.

En otras palabras, hay una acumulación progresiva sistemática de cooperación militar entre Rusia y China. Para evitar su mayor fortalecimiento, la edición estadounidense de The Hill llama a hacer todo lo posible para crear un conflicto entre ellos. Tales acciones beneficiarán no solo a los Estados Unidos sino a todos los países occidentales «democráticos», escribe el periódico.

¿Es posible una alianza militar?

Recientemente, Occidente ha dado la voz de alarma: el propósito de todas las acciones anteriores de Moscú y Beijing van más allá de la cooperación militar habitual y no es solo demostrar la voluntad de desafiar a los Estados Unidos y sus aliados político-militares, sino, en última instancia, crear algo como Una alianza militar. Pero, ¿cómo corresponden estos supuestos a la realidad?

Si confiamos en las declaraciones oficiales de los principales líderes chinos, se adhieren a una política no en bloque, excluyen las alianzas militares con cualquier persona, se oponen al uso de la fuerza y ​​son para la resolución pacífica de disputas. Por lo tanto, hablando a fines de 2014 con miembros del Comité Permanente del Politburó y funcionarios de alto rango con un largo discurso sobre la política exterior del país, Xi Jinping dijo que China no se uniría a un bloque militar con Rusia ni con nadie más. Solo ataría las manos de Beijing. China fortalecerá su influencia en el mundo, formando una red de amigos en todos los continentes, confiando en su «poder blando». El líder chino enfatizó la necesidad de mantenerse alejado de los bloques militares, en otras palabras, para seguir un curso de no alineación. Los bloques no son necesarios; en cambio, China formará una red de asociaciones en todo el mundo.

Al mismo tiempo, China no ha empeorado las relaciones con Occidente, a pesar de los problemas en el campo del comercio; continúa fortaleciendo las relaciones con los Estados Unidos para que ambas potencias puedan coexistir en condiciones de estabilidad internacional. En el Libro Blanco mencionado anteriormente, «La defensa nacional de China en una nueva era», Beijing está tratando de calmar los temores de Occidente. Se confirma la prioridad de las relaciones con Rusia, pero al mismo tiempo se invita a los Estados Unidos y sus aliados a una amplia cooperación militar.

En resumen, China parte del hecho de que una política no en bloque es óptima para ello. También debe tenerse en cuenta que tanto Moscú como Beijing desean mantener la flexibilidad en la política exterior, que en cierta medida se verá obstaculizada por la entrada en relaciones político-militares más estrechas.

Sin embargo, Occidente volvió a estar muy preocupado: ¿Moscú y Pekín irán más allá del marco habitual de cooperación militar y técnico-militar? Después de todo, una alianza militar de poderes militares tan poderosos cambiaría toda la alineación estratégica. Las preocupaciones son causadas no solo por las esferas militar y militar-técnica, sino también por el hecho de que los dos países tienen las mismas posiciones o similares en la mayoría de los problemas internacionales y hablan conjuntamente en plataformas internacionales. El especialista ruso en el campo de la cultura estratégica experto de la Liga de Diplomáticos Militares, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Militares Aleksandr Bartosh, señala la proximidad de muchos componentes de la cultura estratégica de Rusia y China, que se manifiesta en la naturaleza defensiva de doctrinas militares, en el rechazo de la hegemonía en los asuntos internacionales, en relación con el uso de la fuerza militar, así como en la dirección de la educación patriótica de la juventud en el espíritu de dedicación y devoción a la Patria. Estos y algunos otros factores crean requisitos previos para el desarrollo de relaciones de beneficio mutuo entre los dos países en aras de la resistencia conjunta contra las amenazas y los desafíos de nuestro tiempo, fortaleciendo el orden mundial. Es decir, la cuestión de una alianza militar realmente no parece completamente irreal.

Sin embargo, hablar de una alianza militar-política formal es prematuro. Esto es bastante comprensible y razonable. Tales alianzas, especialmente de estados que históricamente no han amenazado a nadie, se concluyen solo como último recurso, sobre la base de consideraciones defensivas. En otras palabras, las acciones de Beijing y Moscú en esta dirección dependerán de manera crucial de las políticas de Occidente y sus aliados. Si el gobierno de Trump en su política exterior y de seguridad continúa el curso dirigido contra el interés nacional de Rusia y China, incluida la implementación de planes para desplegar misiles y fuerzas de ataque naval en las regiones de Europa y Asia-Pacífico, un mayor acercamiento militar entre Beijing y Moscú convertido en inevitable China, que aún no tiene paridad con Estados Unidos en armas nucleares estratégicas, estará extremadamente interesada en atraer el poder militar de Rusia a su lado. Sin embargo, como Rusia hará todo el uso del poder económico de la vecina China.

Es demasiado pronto para decir que en el futuro cercano Beijing y Moscú concluirán una alianza militar e incluso se comprometerán mutuamente en asistencia mutua en caso de un ataque militar. Esto puede no suceder en absoluto si los factores externos son favorables.

En conclusión, podemos decir que las relaciones ruso-chinas han resistido las pruebas asociadas con la situación internacional, que está experimentando serios cambios. Cada día se vuelven más maduros, estabilizados y fortalecidos, convirtiéndose en una relación entre las dos grandes potencias, que tienen el más alto grado de confianza mutua, el más alto nivel de interacción y el máximo valor estratégico, que no solo es un acelerador del desarrollo. y la reactivación de los dos países en una nueva era, pero además se convierte en un mecanismo que puede equilibrar la paz y la estabilidad internacionales.

Vladimir Vinokurov, Profesor de la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Vicepresidente de la Liga de Diplomáticos Militares, Doctor en Ciencias Históricas.

