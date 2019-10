El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que desbloqueó la ayuda militar a Ucrania solo porque el senador estadounidense Rob Portman de Ohio y otros legisladores se lo pidieron.

«Y, de hecho, Rob Portman me respaldó, y no hay nadie más honorable que Rob Portman de Ohio. Porque llamó: «Por favor, dejen ir el dinero»», dijo Trump. «Di el dinero porque Rob Portman y otros me llamaron y me lo pidieron».

«No me gusta tener el país tonto», continuó, y agregó que los países europeos «deberían pagar más para ayudar a Ucrania».

«Ucrania ayuda a Europa y a los países europeos mucho más de lo que nos ayudan», continuó Trump. «Son como un muro entre Rusia y Europa. Son como un muro. Son un muro grande, ancho y hermoso».

El presidente de Estados Unidos dijo que una de las razones detrás de su renuencia a enviar asistencia financiera a Ucrania fue el pobre historial de corrupción del país.

Etiquetas: ayuda militar; Estados Unidos; Trump; Ucrania