La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren hizo un llamado para destituir a Donald Trump como uno de los puntos clave de su campaña. Después de que un denunciante revelara la llamada telefónica de Trump al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, expresó su total apoyo por destituir al presidente estadounidense, a quien espera enfrentar en 2020 si gana las primarias demócratas.

Los manifestantes con carteles de candidatos presidenciales de Trump-Pence se reunieron con la candidata presidencial demócrata Elizabeth Warren en el aeropuerto de Reno, Nevada, y corearon «Stop Impeachment» y «Don’t Impeach». El partido republicano de Nevada compartió en Twitter el video de la senadora de Massachusetts corriendo por el pasillo del aeropuerto con su equipaje mientras los participantes del mitin la seguían. Se escucha a alguien dirigiéndose a Warren como «Pocahontas», el apodo que le dio Donald Trump durante la campaña electoral de 2016.

«Los nevadenses saludaron a @ewarren en Reno y les hicieron saber exactamente cómo se sienten acerca del despreciable intento de los demócratas de destituir a @realDonaldTrump y deshacer las elecciones de 2016», publicó el Partido Republicano de Nevada, junto con el llamado a «Fight Back» y un enlace a Una página de crowdfunding.

Los manifestantes no se detuvieron hasta que Warren se subió a un automóvil con su séquito y salió del estacionamiento del aeropuerto. Al final, se ve a un miembro del personal de seguridad tratando de ahuyentar al rebaño.

Nevadans greeted @ewarren in Reno and let them know exactly how they feel about the Democrats’ despicable attempt to impeach @realDonaldTrump and undo the 2016 election.

Join us and FIGHT BACK. Tell the Left to Impeach THIS ➡️ https://t.co/clr2NQb5rW pic.twitter.com/Pa5NykDJwy

— Nevada GOP (@NVGOP) October 2, 2019