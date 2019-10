Seguir adelante con el juicio político de Donald Trump es una buena idea. De hecho, el hecho de que está avanzando es una señal de las profundas fisuras en la clase dominante. Están muy divididos Incluso si se realiza dentro de los parámetros limitados esperados por Pelosi y otros demócratas convencionales, el proceso debería exponer la criminalidad de un partido de la clase dominante y la venalidad de ambos.

A pesar de la afirmación de algunos, la investigación de juicio político de Donald Trump y otros en su administración no es solo cosmética. Además, debido a que es parte de un proceso para garantizar que el gobierno continúe, reparándolo, si lo desea, la destitución no cambiará el sistema.

Sin embargo, puede eliminar a Donald Trump y su banda de fascistas del asiento del poder. El hecho de que el Representante Pelosi haya convocado una investigación es una indicación de cuán profundas son las divisiones entre las élites gobernantes. En consecuencia, la izquierda no debería estar disminuyendo su seriedad o descartando su potencial para exponer la naturaleza criminal del sistema.

Trump es el tercero de los últimos siete presidentes en enfrentar la posibilidad de un juicio político. Tanto los crímenes de él como los de Nixon estaban / están relacionados con el proceso electoral que, como cualquier observador puede decir, es un proceso fácilmente corruptible. Trump, como Nixon, está intentando rehacer a todo el gobierno de los Estados Unidos en una herramienta de su ala de la clase dominante. También es el elemento más reaccionario y racista. Igual que el de Nixon. La diferencia es la situación política que enfrentaba cada hombre. Nixon fue presidente en un momento en que los programas New Deal de FDR y LBJ Great Society habían redistribuido parte de la riqueza de la clase dominante al resto de la población estadounidense. Además, y quizás debido a estos programas, una franja más amplia de la población estaba involucrada políticamente. Trump gobierna en un período en el que esa riqueza se concentra en un porcentaje menor de la sociedad que nunca antes, gracias a un robo continuo por parte de los ricos de la riqueza que producen los trabajadores estadounidenses. Es un robo intencional y es un robo en el que el gobierno de los Estados Unidos es un cómplice voluntario. La campaña y el gobierno presidencial de Richard Nixon podrían considerarse fácilmente la primera victoria en la batalla para recuperar esa riqueza. Todos los presidentes y congresos desde su renuncia continuaron desempeñando un papel en ese proceso. Desde la desregulación de la banca y las líneas aéreas bajo Carter hasta la privatización de numerosos departamentos en agencias federales bajo cada presidente sucesivo; Las exenciones impositivas en curso para los ricos y la financiarización intensificada de la economía, la guerra de la clase dominante sobre el resto de la población no ha cedido.

Obviamente, una partida de los Trumpistas (con Trump liderando el camino) de DC no terminará esa guerra. Podría proporcionar algo de espacio para respirar. Si la izquierda va a desempeñar un papel significativo en la realidad post-Trumpista, si es que llega, no puede considerar la acusación necesaria de Trump como lo hacen los demócratas. La acusación no va a cambiar la naturaleza del sistema político de los Estados Unidos, hará que la economía sea más justa o ponga fin al racismo. Al mismo tiempo, ignorar o descartar el juicio político porque es «cosmético» o simplemente una reorganización de las tumbonas sería una interpretación errónea de su potencial. El proceso de juicio político es una oportunidad para exponer el sistema en sí. Los detalles de la acusación sobre el abuso de Trump de los poderes presidenciales en las conversaciones de Ucrania solo pueden conducir a una exposición de sus otros crímenes de corrupción. Además, el hecho de que no esté solo en su administración en el abuso de poder y el encubrimiento de ese abuso podría crear una situación nunca antes alcanzada en la política estadounidense: Trump, su vicepresidente y otros miembros de su administración podrían ser forzados antes de las elecciones de 2020. Además, existe la posibilidad de que los problemas de Ucrania y la corrupción relacionados con el candidato demócrata preferido por la derecha del partido, Joe Biden, puedan significar el final de su carrera.

Esto es lo que quiero decir cuando escribo que el proceso de destitución y todo el ruido que genera es una excelente oportunidad para exponer la naturaleza del sistema político de los Estados Unidos. Es corrupto no porque quienes ingresan son necesariamente corruptos, sino porque sirve a las élites gobernantes cuyo poder y riquezas se basan en dos realidades fundamentales: la explotación de los trabajadores y los recursos y la codicia que generan las ganancias de esa explotación. Es el político raro que no cede ante la corrupción que exige el sistema. Es un empresario aún más raro que no lo hace.

Si Trump no es obligado a abandonar el cargo, eso no significa que no sea culpable. Significa que el sistema está más allá de la reparación.

