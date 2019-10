El 29 de septiembre, el general Nick Carter, jefe del personal de defensa del Reino Unido, pronunció un discurso incendiario en el Festival Literario de Cliveden. Varios de sus comentarios provocaron protestas generalizadas, entre otras su sugerencia de que la distinción entre conflicto y paz ya no existía, y Gran Bretaña estaba efectivamente «en guerra».

El Jefe del Estado Mayor de Defensa del Reino Unido, el general Nick Carter, ha afirmado que la nueva dinámica surgió de la lucha contra los ciberataques implacables de estados «hostiles» como Rusia todos los días.

La embajada rusa en el Reino Unido prontamente emitió una declaración, llamando a la retórica de Carter «un asunto de preocupación» y acusando al general de promover amenazas inexistentes para justificar los aumentos del presupuesto de guerra.

«[Carter] declara en condiciones modernas que se borra la línea familiar entre la guerra y la paz, y siente que ahora está en guerra debido a la mayor competencia entre las potencias mundiales y la lucha de ideas entre estados y entidades no estatales», dijo el servicio de prensa. dijo.

Ganancias altísimas

Las declaraciones de la Embajada se hicieron eco del consultor político y analista de asuntos exteriores Adriel Kasonta el 30 de septiembre.

“Creo que es una justificación para aumentar el gasto y el Ministerio de Defensa. Para obtener dinero adicional para gastar en el Ministerio de Defensa como en cualquier otro departamento … debe justificar su consulta o solicitud de más gastos. Entonces, para gastar más dinero, debe justificar y crear una historia muy elevada para respaldar su declaración y su solicitud ”, dijo.

Si bien los medios de comunicación occidentales no lograron entretener a tal perspectiva en ninguno de sus informes sobre su oratoria, que las ardientes afirmaciones de Carter eran efectivamente una oferta de financiación fue confirmada más adelante en su discurso, en un pasaje casi completamente perdido por los periodistas convencionales.

Al señalar que la OTAN se enfrenta actualmente a «serios desafíos políticos», se refirió a Vladimir Putin como «el mayor regalo para la OTAN desde el final de la Guerra Fría», y declaró que el presidente ruso había sido «muy útil para hacernos defender el caso. por qué necesitamos modernizarnos «.

‘Modernización’ significa actualizar armamentos y arsenales en línea con el último armamento que emana de los contratistas de ‘defensa’ más grandes del mundo, típicamente con sede en Occidente, y como el académico John Laughland ha señalado durante mucho tiempo, la OTAN es un mecanismo ideal para «extraer Danegeld de nuevos estados miembros en beneficio de la industria armamentista de los Estados Unidos «y» lograr que otros protejan los intereses de los Estados Unidos en todo el mundo, incluido el suministro de recursos primarios como el petróleo «.

“Los intereses económicos que impulsan la expansión de la OTAN son tan evidentes que el hombre que coordina la política de Estados Unidos en la materia prácticamente tiene ‘complejo militar-industrial’ como segundo nombre. Bruce Jackson, presidente del comité estadounidense de la OTAN, es un ex oficial de inteligencia militar en el ejército estadounidense que se convirtió en vicepresidente de Lockheed Martin, el gigantesco fabricante estadounidense de armas y el mayor proveedor de servicios de control y contabilidad financiera del Pentágono, desde cuyo las cuentas de billones de dólares han desaparecido … Jackson dijo recientemente a Bulgaria que su membresía en la OTAN dependería de que venda la fábrica nacional de tabaco al comprador extranjero ‘correcto’ … [La OTAN es, en resumen, una estafa ”, escribió en 2002.

A menudo, las «innovaciones» militares se aplican a los miembros independientemente de si realmente funcionan. Recientemente, por ejemplo, varios países, incluidos el Reino Unido y Polonia, acordaron comprar los cazas Lockheed Martin F-35 Lightning II para equipar a sus últimos portaaviones. Un avión de combate sigiloso de un solo asiento, un solo motor, para todo clima, el F-35 pasó 17 años en desarrollo, pero el ejército de EE. UU. Todavía lo considera lamentablemente inadecuado en condiciones reales de guerra, dada su tendencia hacia grietas estructurales, vida útil limitada y baja capacidad de tiempo de vuelo.

Incluso National Interest, el diario de registro interno del Imperio Americano, ha calificado el proyecto de «notoriamente costoso y notoriamente poco confiable» y «aún más decepcionante» de lo que se pensaba en 2015, cuando se reveló que el avión no había logrado ninguno de los objetivos. las nueve medidas de confiabilidad que se suponía que había alcanzado en ese momento, y la Oficina del Programa Conjunto de EE. UU. había recategorizado los incidentes de falla para hacer que el avión parezca más confiable de lo que realmente era.

Es solo el último ejemplo de los principales contratistas de defensa que, a sabiendas, venden mercancías peligrosamente no confiables a miembros de la OTAN sin aparente remordimiento o dudas morales.

Beneficios de la fatalidad

Aún así, solo una muerte se ha asociado con el uso del F-35 hasta la fecha: en abril de 2019, un F-35 de propiedad japonesa se estrelló en el Pacífico. Posteriormente, los funcionarios atribuyeron el cataclismo a su piloto ahora fallecido que sufría de «desorientación espacial» en pleno vuelo.

No se puede decir lo mismo del F-104 Starfighter, que durante las décadas de 1960 y 1970 se convirtió en una exportación emblemática para Lockheed Martin, con 14 países que compraron contingentes a menudo considerables a pesar de que varios pilotos notables de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos murieron durante las pruebas a fines de la década de 1950. En noviembre de 1959, un F-104 que funciona mal se estrelló contra una casa en los suburbios de Dayton, Ohio, matando a dos niñas y quemando críticamente a su madre; afortunadamente, su piloto había salido a salvo a media milla de distancia.

El período de servicio del Starfighter en países extranjeros, o la falta de él, se convertiría en un escándalo con las poblaciones nacionales de compradores extranjeros. En la República Federal de Alemania, un total de 262 Starfighters, de un pedido inicial de 916, se estrellaron dentro de un mes de su enero de 1962, con varios accidentes en los mismos días. Cuando el caza estelar finalmente se retiró en diciembre de 1984, en total los 116 pilotos alemanes habían perdido la vida, ganándose al F-104 el apodo escalofriante de ‘Witwenmacher’ (Widowmaker), comenzando en 1969, muchas mujeres alemanas cuyos maridos habían muerto mientras Volar el Starfighter comenzó a demandar a Lockheed Martin por daños. En 1975, más de 30 habían recibido una compensación de tres millones de marcos alemanes cada uno.

No está claro por qué tantos países compraron las trampas mortales obvias y continuaron utilizándolas a pesar de su inutilidad fatal demostrable, aunque en 1977 la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Expuso cómo los altos ejecutivos de Lockheed habían sancionado y dirigido un programa de soborno de funcionarios extranjeros, con Pagos «cuestionables» de hasta US $ 38 millones realizados entre 1970 y 1975 a una variedad de gobiernos extranjeros. No está claro quién recibió con precisión qué fondos: el gobierno de EE. UU. Retuvo las identidades de los destinatarios debido a temores de «repercusiones adversas» tanto para la compañía como para Washington, pero se sabe que el ex primer ministro japonés Kakuel Tanaka cosechó personalmente un dividendo de US $ 1,6 millones la corporación, y el Príncipe Bernhard de los Países Bajos, US $ 1,1 millones.

No está claro si Lockheed ha reformado sus prácticas de ventas y marketing desde el escándalo ahora olvidado, aunque dado que la OTAN se ha expandido tan rapazmente desde entonces, empujando agresivamente la gama de productos de la compañía en cada paso del camino, es posible que no haya tenido que recurrir al soborno para impulsar sus ganancias

Industria en crecimiento

Esta expansión se produjo a pesar de las promesas de hierro fundido en sentido contrario. En 1990, James Baker, entonces secretario de Estado, visitó Moscú e informó al líder soviético Mikhail Gorbachev que Estados Unidos deseaba que Alemania se reunificara. A cambio de no oponerse a la medida, Baker prometió que la alianza no se movería «una pulgada hacia el este». hacia la Unión Soviética. Gorbachov aceptó la oferta, y la promesa fue reiterada posteriormente por el entonces canciller alemán Hans-Dietrich Genscher, quien dijo en un discurso del 31 de enero de 1990 en Tutzing, Baviera, que no habría «una expansión del territorio de la OTAN hacia el este, en otras palabras, más cerca de las fronteras de la Unión Soviética «.

Sin embargo, en 1999, la esfera de operaciones de la OTAN se expandió muchas pulgadas hacia el este, con tres antiguos países del Pacto de Varsovia (Hungría, la República Checa y Polonia) uniéndose a la alianza. George Kennan se opuso a esta ampliación, anteriormente un «guerrero frío» comprometido y figura clave en la creación de la OTAN, quien predijo que precipitaría el inicio de una «nueva Guerra Fría».

«Los rusos reaccionarán gradualmente de manera bastante adversa y afectará sus políticas. Es un error trágico. No había razón para esto en absoluto. Nadie estaba amenazando a nadie más. Esta expansión haría que los Padres Fundadores de este país se volcaran en sus tumbas «Nuestras diferencias en la Guerra Fría fueron con los comunistas soviéticos. Esta ha sido mi vida, y me duele verla tan jodida al final», dijo Kennan en ese momento.

Agregó que «por supuesto» habría una reacción negativa de Rusia, y luego «los expansores de la OTAN dirán ‘siempre les dijimos que así son los rusos’, pero esto es simplemente incorrecto». Las advertencias de Kennan han sido ignoradas desde entonces. — en 2004, se admitió a más ex miembros del Pacto de Varsovia, junto con antiguos estados de la Unión Soviética y Yugoslavia (Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia). A partir de septiembre de 2019, la OTAN tiene 13 miembros más que ella. lo hizo en 1990, 10 de los cuales anteriormente comprendían el Pacto de Varsovia, y tres de los cuales formaban parte de la ex Yugoslavia.

