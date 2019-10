Parece que Estados Unidos ha estado trabajando en un nuevo misil que entra en el ámbito del Tratado sobre la eliminación de misiles de mediano y corto alcance-INF durante al menos varios años cuando el tratado aún estaba en vigencia, dijo ayer jueves en la noche el presidente ruso Vladimir Putin.

«Creo que el hecho de que la prueba de los Estados Unidos lanzando un misil terrestre de alcance intermedio poco después de haber anunciado su retirada del tratado significa que ha estado trabajando en él durante mucho tiempo. Tales soluciones tecnológicas no pueden lograrse en un par de meses. Significa que ha estado trabajando en ello durante al menos varios años», dijo en una sesión plenaria del club de discusión internacional de Valdai. «Y en cuanto al resto, simplemente buscaron un pretexto y lo encontraron. No creo que fuera un pretexto correcto porque no había motivos para acusar a Rusia de violar nada».

Fuente

Etiquetas: EE.UU.; Estados Unidos; Putin; Rusia; Tratado INF