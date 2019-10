El debate sobre lo que realmente ocurrió el 11 de septiembre y, más concretamente, quién podría haber estado detrás de él, continúa preocupando a muchos observadores en todo el mundo. Existe una considerable preocupación legítima de que la comisión que revisó el incidente participó en un encubrimiento diseñado para disculpar una falla catastrófica por parte del aparato de seguridad nacional de los Estados Unidos, o incluso connivencia de las agencias federales en el ataque en sí. Y luego está la cuestión de la posible participación del gobierno extranjero. Los roles de los gobiernos y servicios de seguridad de Arabia Saudita, Israel y Pakistán nunca se han investigado adecuadamente a pesar del hecho de que los tres países tenían una clara participación con la mayoría de las personas sauditas que han sido identificadas como los atacantes. Más allá de eso, Israel tenía operativos de inteligencia que parecían estar celebrando la caída de las torres gemelas en tiempo real, una participación en lo que sucedió que nunca ha sido analizado de manera exhaustiva por la policía debido a la falta de voluntad para ofender a los israelíes.

Fue Arabia Saudita la que tuvo el contacto más sostenido y personal con algunos de los presuntos secuestradores. Durante años, las familias de las víctimas han estado buscando obtener más información sobre el posible papel de Arabia Saudita, para poder demandar al Reino en los tribunales de EE. UU. En virtud de la legislación antiterrorista existente que data de 2016 y se conoce como la Justicia contra los patrocinadores del terrorismo Actuar. La Ley permite demandas en los Estados Unidos dirigidas contra cualquier país cuyo gobierno apoye el terrorismo internacional.

Los demandantes han ganado una victoria recientemente con la decisión de la administración Trump de desclasificar el nombre clave de un funcionario saudí que ha sido buscado por los familiares de las víctimas. Según los términos de la divulgación de información, el gobierno, así como los abogados de las víctimas, que recibieron el nombre bajo una «orden de protección», no se les ha permitido exponer el nombre públicamente.

Sin embargo, el nombre desclasificado, que proviene de un archivo de investigación del FBI, es solo una victoria parcial para el grupo que lleva el nombre de 9/11 Families & Survivors United for Justice Against Terrorism. La publicación de otros documentos relacionados con el papel de Arabia Saudita está pendiente, posiblemente debido a la insistencia de la Casa Blanca de Trump en mantener buenas relaciones con el Reino y más particularmente con su Príncipe Heredero Mohammed bin Salman, pero los demandantes se preguntan cómo es posible que esa información sobre el ataque aún debe clasificarse más de dieciocho años después del hecho.

Sin embargo, el nombre del funcionario es importante, incluso una «máxima prioridad», porque se cree que era un oficial de inteligencia de alto rango que se reunía con dos hombres que pudieron haber ayudado a los presuntos secuestradores. El FBI incluso se refiere a él como «la información principal que los demandantes en el litigio del 11 de septiembre han estado buscando».

La Embajada de Arabia Saudita en Washington no ha comentado sobre el informe y la Casa Blanca remitió sus consultas al Departamento de Justicia, que no hizo más comentarios al afirmar que había sido una decisión de alto nivel no invocar el llamado privilegio de «secretos de estado» para mantener la información clasificada

La exposición previa de un posible papel de Arabia Saudita en el 11 de septiembre se produjo con la publicación de las «28 páginas» redactadas del informe del 11 de septiembre el 15 de julio de 2016. Para asegurarse de que hubo grandes eliminaciones del texto para proteger nombres y fuentes, pero el documento producido por la Casa Blanca en ese momento se informó que estaba en gran parte completo. El director de la CIA, John Brennan, proporcionó cierto control de daños antes del lanzamiento al argumentar que gran parte de la información contenida en la sección redactada consistía en información «en bruto» y no probada, lo que sugiere que podría no ser completamente confiable, mientras que algunos que habían visto el documento completo reveló a través de filtraciones que no habría una «pistola humeante» que exponga la participación directa de Arabia Saudita en el 11 de septiembre.

La publicación del documento produjo una breve ráfaga en los medios de comunicación, pero, tal vez intencionalmente, la historia desapareció en medio de la avalancha de informes de convención política ese verano. Hubo una gran cantidad de información nueva, aunque la mayor parte sirvió para corroborar o ampliar lo que ya se sabía y se informó. Un fragmento que fue particularmente interesante relató cómo en 1999 dos hombres sauditas en un vuelo de Phoenix a Washington DC para una supuesta visita a la Embajada de Arabia Saudita para asistir a una fiesta hicieron numerosas preguntas sobre la seguridad del avión e intentaron varias veces ingresar a la cabina. Afirmaron que sus boletos fueron pagados por la Embajada de Arabia Saudita.

Existe un vínculo directo entre algunos de los secuestradores del 11 de septiembre y presuntos agentes del gobierno saudita, pero las 28 páginas no proporcionan ninguna evidencia concluyente que demuestre la colusión. De hecho, los fragmentos sugieren más bien que los sauditas eran más propensos a vigilar a algunos ciudadanos a quienes con toda razón sospechaban que amenazaban su propia seguridad nacional. Hay varios indicios en el texto de que los sauditas estaban llevando a cabo sus propias operaciones de manera bastante agresiva contra sus ciudadanos de la diáspora. Se observó varias veces que no cooperaron completamente con los investigadores antiterroristas de EE. UU. Antes del 11 de septiembre, lo que no sería sorprendente si actuaran simultáneamente de forma independiente.

El jugador clave en la historia que ayudó directamente a algunos secuestradores, un Omar al-Bayoumi, ha sido descrito como un oficial de inteligencia de «cobertura no oficial», pero la forma en que sus fondos de la Embajada y otras fuentes oficiales fluctuaron para pagarle a veces de manera irregular. más bien sugiere que podría haber sido una fuente o informante, no un oficial de casos del gobierno. Varios otros sauditas identificados en las 28 páginas también se ajustan al mismo perfil. Bayoumi estaba en contacto regular con Fahad al-Thumairy, un empleado del consulado saudí en Los Ángeles, que pudo haber sido un oficial de inteligencia y su controlador.

También hubo pruebas considerables de que organizaciones benéficas financiadas por el gobierno saudita, algunas vinculadas a la Familia Real, financiaron a los presuntos secuestradores, pero el FBI no encontró evidencia de que el gobierno o altos funcionarios sauditas estuvieran involucrados. El gobierno de los Estados Unidos concluyó que el documento no demostró ninguna intención del gobierno en Riad para permitir a sus ciudadanos llevar a cabo un ataque terrorista en suelo estadounidense ni saber que algo así podría estar desarrollándose. También debe tenerse en cuenta por lo que vale la pena que la Administración Bush considerara claramente a Arabia Saudita como un amigo especial y ordenó al FBI y la CIA que «retrocedieran» de investigar agresivamente sus operaciones de inteligencia en los Estados Unidos y en todo el mundo. No se puede determinar si eso marcó la diferencia en términos de lo que sucedió posteriormente, del mismo modo que la aparición de un nuevo nombre para las familias de las víctimas puede no afectar significativamente la viabilidad de una demanda dirigida contra Arabia Saudita.

