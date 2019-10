El presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, anunció la adopción de un paquete de medidas en virtud de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional destinado a estimular la economía.

Entre las medidas requeridas por el FMI, está la abolición de los subsidios a los combustibles, las reformas de la legislación laboral y la abolición de los aranceles sobre la importación de equipos. ¿Qué consecuencias podrían tener las medidas propuestas?

Según el economista ecuatoriano Pablo Dávalos, solo producirán precios más altos y afectarán a los sectores más vulnerables de la sociedad.

«Después de la emisión de este decreto, todos los precios de la economía dolarizada ecuatoriana aumentarán significativamente, y cuando estos precios suban, los más pobres sufrirán», dijo Dávalos.

«Estas medidas afectan a los segmentos más pobres de la población del país y no estimulan la economía», agregó.

«En la actualidad, la pobreza es de alrededor del 22%, y se estima que debido a estas medidas crecerá al menos al 30%», dijo Dávalos.

Según Dávalos, Ecuador sigue el mismo camino que Argentina, y esto inevitablemente conducirá al desempleo, la pobreza y una crisis social.

«Ecuador está siguiendo el mismo camino que Argentina. (…) El país está a punto de repetir el mismo camino que está preparando el FMI, y el gobierno lo seguirá fielmente (…). Este camino conduce a una crisis social , desinversión, desempleo, pobreza y confrontación «, dijo Dávalos.

En marzo de este año, Ecuador recibió un préstamo del FMI por $ 4,2 mil millones.

El politólogo ecuatoriano Oswaldo Moreno, a su vez, enfatizó que el FMI establece los requisitos para las medidas económicas «para continuar pagando al gobierno».

Según Moreno, las autoridades ecuatorianas están en principio limitadas en la elección de varias reformas económicas debido a la dolarización total de la economía del país.

«Ecuador no tiene su moneda; no hay posibilidad de emitir dinero. Al no poder devaluar la moneda nacional, el país tiene que tomar medidas alternativas para competir con sus vecinos», explicó Osvaldo Moreno.

Fuente

Etiquetas: dolar; economia; Ecuador; Moreno; Sudamerica