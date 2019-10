Rusia pide a Irán y Arabia Saudita que se abstengan de usar el territorio de Siria como escenario de confrontación, dijo el jueves el presidente ruso Vladimir Putin en una sesión plenaria del club de discusión internacional de Valdai.

«La confrontación entre los países más grandes e influyentes de la región no puede sino tener un efecto en toda la situación en esa parte del mundo, incluida la situación en Siria. Sé que el liderazgo de Arabia Saudita, donde planeo hacer una visita pronto, y el liderazgo iraní, y nos mantenemos en contacto con colegas iraníes, he visto al presidente iraní recientemente, quieren paz y prosperidad para el pueblo sirio. Y les pedimos que se guíen por estos nobles motivos, que hagan todo lo posible para no utilizar el territorio sirio como escenario de confrontación», dijo Putin.

«Y espero que cuando nuestros socios se den cuenta y actúen de esta manera, verán que, además de la confrontación, existe la posibilidad de cooperación en aras de alcanzar un objetivo común. Pero creo que hay otros motivos para cambiar la situación entre Arabia Saudita e Irán y pasar de la confrontación a la cooperación. Porque, en cualquier caso, ambos países a menudo enfrentan amenazas comunes de radicalismo y separatismo que son, de hecho, terrorismo. Y tienen objetivos comunes de desarrollo», señaló Putin.

Etiquetas: Arabia Saudita; Iran; Medio Oriente; Rusia; Siria; Vladimir Putin