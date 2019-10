First Lady Melania Trump in Wyoming

A great first day in #WY. Met with Jackson District Boy Scouts at the elk antler arches in town square learning about their conservation efforts with National Elk Refuge. Explored Snake River with 4th graders seeing lots of natural beauty. #EveryKidOutdoors #BeBest

Опубликовано First Lady Melania Trump Четверг, 3 октября 2019 г.